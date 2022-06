Naiste jalgpallikoondis avas MM-valiksarjas võiduarve

Esimesena läks kohtumist juhtima Kasahstan, kui 37. minutil tegi skoori Asselkhan Turlybekova. Teise poolaja alguses suurendas külaliste eduseisu Svetlana Bortnikova tabamus.

Eesti tagasitulek algas kohtumise 61. minutil, kui jala sai valgeks Getter Saar. Kümme minutit hiljem viigistas seisu Kairi Himanen ning kaks minutit enne normaalaja lõppu viis Saar oma teise tabamusega Eesti juhtima. Lõpptulemuse vormistas kohtumise üleminutitel karistuslöögist Lisette Tammik.

"Võidu tõi meile võistkondlik tegutsemine. Uskusime lõpuni välja, et siit on võimalik võit võtta ja pingutasime selle nimel. See on ikkagi väga magus võit. Väga loodan, et võtame veel punkte," sõnas kaks väravat löönud Saar.

"Ausalt öeldes teadsime, et võit tuleb. Me ei teadnud, kuidas see tuleb, aga teadsime seda. Tüdrukud tegid olukorra natukene raskemaks, aga juhtus see, mis pidi juhtuma," rääkis peatreener Anastasia Morkovkina.

Eesti naiskond teenis seega MM-valiksarjas esimesed punktid, Kasahstan pole endiselt punktiarvet avanud. Naiskonna järgmised MM-valikmängud on kavas septembris, kui esmalt mängitakse koduväljakul maailma tippude sekka kuuluva Prantsusmaaga ja seejärel minnakse võõrsil vastamisi Kasahstaniga.

I-valikgrupi seis enne kahte viimast kohtumist:

1. Prantsusmaa 8-0-0 (24 punkti)

2. Wales 5-1-2 (16 p)

3. Sloveenia 4-2-2 (14 p)

4. Kreeka 4-1-3 (13 p)

5. Eesti 1-0-7 (3 p)

6. Kasahstan 0-0-8 (0 p)