Jäätmad tulid MK-etapil neljandaks, naiskond püstitas Eesti rekordi

Eesti naiskond jäi sel hooajal esimest korda küll MK-etapi esikolmikust välja, aga Meeri-Marita Paas, Maris Tetsmann ja Lisell Jäätma lasid kvalifikatsioonis Eesti rekordi 238 punkti. Hiljem teeniti kokkuvõttes viies koht.

Plokkvibu naiskonna liikme Maris Tetsmanni tagasivaade hooajale: "Oleme teinud sel hooajal naiskonnaga suure arenguhüppe. Kui eelmisel aastal olime hädas veerandfinaalist edasi saamisega, siis sel hooajal oleme näidanud, et meie koht on maailma tippude kõrval."

"Meie individuaalsed tulemused on tõusnud, mis on meid naiskonnana tõstnud maailma paremikku. Oleme stabiilselt viiel järjestikusel võistlusel olnud top viie hulgas. Hooaja viimasel võistlusel Pariisis saavutasime viienda koha, oleme veidi pettnud, sest me lasime väga hästi. Lasime uue Euroopa rekordi ja kordasime maailma rekordit. Hooaja lõpuks oleme maailma edetabelis jõudnud neljandale kohale."

Segavõistkond Lisell ja Robin Jäätma sai kvalifikatsioonis 1405 punkti, mis tähendas seitsmendat tulemust ja päästis eestlased põhitabeli avaringist. Kaheksandikfinaalis alistati Horvaatia 156:155 ja veerandfinaalis juba kindlamalt Kasahstan 157:149.

Seejärel kaotati Indiale 151:156, mis tähendas kolmanda koha matši Suurbritanniaga. Kahjuks kaotasid Jäätmad selle napilt 152:153.

Robin Jäätma kommentaar hooajale: "Segavõistkonna koostöö sujub väga hästi. Kolmel järjestikul võistlusel oleme jõudnud finaali. Kahjuks seekord jäime napilt medalist ilma, aga see annab motivatsiooni juurde. Hooaja lõpetasime maailma edetabelis kolmandal kohal."

Individuaalselt tuli Lisell Jäätma viiendaks ja kerkis maailma edetabelis kuuendaks. Ülejäänud eestlased 16 parema hulka ei jõudnud.

"Tegin selle hooaja ühe parima võistluse ja lasin üle platsi tulemusi, kuid veerandfinaalis pidin vastu võtma kaotuse väljaku teise kõige kõrgema tulemusega ning jäin napilt top neljast välja," lausus Lisell Jäätma. "Hooaja alguses olin maailma edetabelis 31. kohal ja nüüdseks olen tõusnud kuuendaks. Selle üle on väga uhke tunne."