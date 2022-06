USA lahtised võitis maailma esinumbri alistanud Fitzpatrick

Maailma edetabelis 10. kohal paiknev Fitzpatrick lõpetas turniiri kahe löögiga alla par'i (68), edestades ühe löögiga maailma edetabeli esinumbrit Scottie Schefflerit ja Will Zalatorist.

27-aastasest Fitzpatrickust sai 52 aasta jooksul alles kolmas inglane, kes on tulnud USA lahtiste võitjaks. Enne Fitzpatrickut oli viimane inglasest võitja Justin Rose, kes pälvis tiitli 2013. aastal.

"See on see, millest me üles kasvades unistame. See on midagi, mille nimel olen väga kaua tööd teinud. Pean ennast natukene kiitma ka, sest minu võit nõudis palju kannatust," rääkis Fitzpatrick pärast võistlust, vahendab BBC.

Fitzpatrick pistis esikoha eest taskusse 3,15 miljonit USA dollarit ehk ligikaudu kolm miljonit eurot.

USA lahtised oli aasta kolmas golfi suurturniir. Aprillis toimunud Mastersi võitis Scheffler ja mais peetud PGA meistrivõistlustel oli parim ameeriklane Justin Thomas. Juulis on tulekul veel maailma vanim golfiturniir ehk 1860. aastast peetavad Briti lahtised.