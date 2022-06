Laak napist kaotusest: hakkasime lihtsates asjades vigu tegema

"Keskendumine läks ära, hakkasime lihtsates asjades vigu tegema, mina eesotsas," rääkis ERR-ile mängu lõpus diagonaalründaja Kertu Laak. "Kurb on, viiendat geimi alustasime hea hooga, aga tuli jälle üks mõõn ning sealt enam järele ei saanud. Need lihtsad asjad, milles vead tulid, on rohkem peas kinni."

Rootsi eest tegi võimsa mängu nende staar Isabelle Haak, kes kogus kolmapäevases kohtumises 36 punkti. "Teada oli, kuhu need tõsted lähevad," tõdes Laak. "See oli kõik eeltööga ära tehtud ja teadsime, et nii juhtub. Nagu arvata oli, jäime temaga hätta, pigem võib-olla mängu keskel jäime hätta teiste ründajate pidurdamisega. Ainsad kohad, kus me oma mängu käima saame, olid siis, kui Haak ebaõnnestus."

Eesti koondis on saanud ühe 3:0 võidu ning kolm 2:3 kaotust. Kogutud kuue punktiga ollakse tabelis neljandal kohal, tagapool ka ühe punkti vähem saanud Sloveeniast.

"Neljast mängust kolm on 2:3 kaotused, see on päris karm. Tuleb mingi klikk ära teha, et suudaks ühe minisammu veel teha, et ka see viies geim ära võtta. Kurb: oleks need mängud teistpidi lõppenud, võiksime olla tabeliliidrid. Turniir ei ole veel läbi, vaatame, mis edasi saab. See kaotus peaks meile usku andma, et saame Rootsi vastu mängida küll," lisas Laak.