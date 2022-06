Vassiljev: olen päris kindel, et Messi ei näidanud kõike, mida ta oskab

"Kindlasti oli näha tasemevahet, aga ma arvan, et teine ja kolmas värav – üks riietusruumi ja teine riietusruumist välja – on kindlasti need, mida tahaks vältida edaspidi. 44. minutil oled veel 0:1 taga ja 46. minutil juba 0:3, on arusaadav, et kui selline vastane 3:0 juhib ja terve poolaeg veel mängida, siis kindlasti nad mängivad väga enesekindlalt edasi ja tahavad edu suurendada," arutles Konstantin Vassiljev. "Mehed võitlesid lõpuni. Me ei saa rahul kindlasti olla, aga mingis mõttes peame seda aktsepteerima."

Millise mulje jättis Messi? "Ta on viimase kümnendi – või isegi rohkem – parim mängija ja ta tõestab seda igal tasemel. On näha, kuidas teda võetakse vastu just koondises ja mida ta tähendab koondise jaoks. Võib-olla selles on väike probleem nende koondise jaoks kui Leol ei ole hea päev. Aga täna ta näitas enda klassi ja olen päris kindel, et ta ei näidanud kõike, mida ta oskab," arvas Vassiljev. "Viimases kahes mängus… ta tegi palju pahandusi itaallastele, nüüd meie saime natuke veel rohkem. Jalgpallurina ja jalgpallifännina oli meeldiv teda näha väljakul. Kas on võimalik midagi õppida? Võib-olla minu jaoks on juba natuke hilja, aga see oli ainulaadne sündmus kindlasti."

Juba neljapäeval peab Eesti koondis järgmise kohtumise Rahvuste liigas, minnes võõrsil vastamisi Maltaga. Kuidas end nüüd kiiresti koguda? "Teame, mis meid ootab Maltal. Teadsime algusest peale, mis mängud tulevad ja punktide peale mängude vahel tuleb Argentina mäng. Kindlasti proovisime ja üritasime nii hästi kui võimalik, aga reaalsus paraku on teistsugune," nentis Vassiljev. "See võib-olla aitab meil natuke kergemini seda üle elada. Saame aru, et Maltal peaks olema teistsugune mäng ja peame selleks väga hästi valmis olema."