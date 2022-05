Eesti alustab uue peatreeneri käe all Kuldliiga mänge

Võrkpallikoondise itaallasest peatreener Soli on meeskonnaga füüsiliselt koos olnud mõne nädala. Seega tundub loogiline, et suve esimese poole eesmärgid ei ole väga tulemuspõhised.

Põhirõhk on sügise poole toimuvatel EM-kvalifikatsioonimängudel. Kuldliigas keskendub Soli oma mängusüsteemi juurutamisele. "Arvan, et peame mängima veidi kiiremat võrkpalli kui Soomes peetud sõpruskohtumistes," lausus ta ERR-ile.

"Ja pole lihtne paluda meestel oma mugavustsoonist välja minna. See pole lihtne, aga nad üritavad. Seda ma tahangi Kuldliiga puhul näha.Meie jaoks ei ole sportlikud tulemused mängudes nii olulised."

Ehkki koondises pole praegu kõiki Eesti paremaid, võib valikut siiski pidada laiaks. Näiteks sidemängijaid kuulub koondisse neli ja Soli usub, et hakkab neid Kuldliiga käigus roteerima.

Libero positsioonile peaks valik number üks olema igal juhul hiljuti Tšehhi klubiga Libereci Dukla karjääri esimese välislepingu sõlminud Silver Maar.

"Kaitse on põhiline, kus on nagu see süsteem teistsugune," võrdles Maar. "No näiteks libero positsioonil - siis, kui on kõrged pallid vastastel, siis libero tuleb võrgu poole. Sinna kolme meetri joone äärde." Varasemalt oli, et libero jääb siis ka tahapoole, üheksa meetri peale. Näiteks selline näide."

Euroopa Kuldliiga avab Eesti homme kodumänguga Tšehhi vastu. "Meile tuleb vastu väga hea meeskond," sõnas peatreener. "Ma arvan, et see on meile kasulik, sest ma pean nägema Eesti koondist pingelises olukorras."

"Ma arvan, et Tšehhi koondis paneb meile surve peale. Seega, tahan näha oma mehi surve all tegutsemas."

Eesti ja Tšehhi kohtumise otseülekanne algab ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel kolmapäeval kell 17.50.