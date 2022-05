Lisell Jäätma alistas MK-etapil maailma esinumbri, naiskond jõudis finaali

MK-etapi kolmandas ringis sai maailma edetabelis 18. kohal olev Jäätma 149:146 jagu maailma esinumbrist Sara Lopezist ning veerandfinaalis võttis eestlanna 149:145 võidu türklanna Yesim Bostani üle. Laupäeval kohtub Jäätma poolfinaalis hispaanlanna Andrea Munoziga.

"Ma olen väga õnnelik, tundsin end täna väga hästi ja püüdsin lihtsalt noolest nooleni oma parima anda. See võit tegi mind enesekindlamaks, sest eelmine hooaeg ei olnud minu jaoks hea," rääkis Jäätma, vahendab World Archery.

Võistlustules olid ka Meeri-Marita Paas ja Maris Tetsman. Paas jäi kolmandas ringis 145:146 alla Dafne Quinterole ning Tetsman pidi avaringis tunnistama Priya Gurjari 146:144 paremust.

Eelmisel MK-etapil võitis Jäätma esimese Eesti vibulaskjana MK-sarja individuaalvõistlusel medali, kui ta teenis Türgis pronksmedali.

Võistkondlikul võistlusel jõudis Eesti naiskond esimest korda MK-sarjas finaali. Teel finaali alistasid eestlannad veerandfinaalis Mehhiko (230:227) ja poolfinaalis Türgi (224:223). Laupäeval peetavas finaalis lähevad eestlannad vastamisi Lõuna-Koreaga.

