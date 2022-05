Kolm põlvkonda külgkorvikrossi geeniuseid: üheksakordse Eesti meistri jälgedes astub ka viieaastane poeg

MM-sarjas hetkel teisel kohal olev Kert Varik on üheksakordne Eesti meister külgvankrite motokrossis. Põhjust, kuidas ta just selle alani jõudis kaugelt otsima ei pea - Kerti isal, legendaarsel Kalju Varikul, on ette näidata lausa kümme Eesti meistritiitlit.

"Ma ei tea kaua ma sõidan. Mul on veel tiitleid, ma isegi arvan, et mul on mõni tiitel (isast) rohkem," rääkis Kert Varik. "Need on nii erinevad ajad, neid ei saa võrrelda, kui tema sõitis ja kui nüüd mina sõidan. Oleks tema täna sellises olukorras, piirid lahti, sõidetakse MM-i, siis ta võib-olla oleks samal maal," lisas ta.

Õigupoolest ei räägi see lugu krossisõitjatest isast ja pojast, vaid ka pojapojast. Kerti kõigest viieaastane poeg Herman on külgkorvi geeniuste kolmas põlvkond.

Kas tahaksid, et ka poeg hakkaks külgkorvi motokrossi sõitma?

"Vägev oleks, aga siin ei loe ainult minu tahtmine. Siin peavad ikkagi poisid ise tahtma. Kusjuures, ma natuke aega tagasi olin kindel, et parem ei. Ma olen näinud, mis möll see kõik on. Aga nad sõidavad nii hästi, kindlasti on minu kogemustest palju abiks," rääkis Varik. "Ei ole normaalne, et kui poisid tahavad sõita, siis sul on ilus roheline rohuplats. Tellisin reedel kopa, poisid tahtsid. Minu naine ise küsis, et kunas see kopp tuleb. Päris kõik meil korras ei ole jah," naeris ta.

Kes tahab rohkem teada, kuidas Karksi-Nuias on 60 aastat mootorispordiga tegeletud, siis veebikanalist Jupiter leiab filmi "Porised prillid ehk mootorisport Karksi-Nuia moodi".

Vaata pikemalt "Ringvaate" videoloost.