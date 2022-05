Flora kohtub heategevuslikus mängus Kiievi Dinamoga

Flora ootab kõiki staadionile, et anda oma panus Ukraina heaks ning lisaks sellele nautida suurepärast jalgpalliõhtut Eesti tituleerituima klubi ja Ukraina tituleerituima klubi vahel.

Flora ja Kiievi Dinamo vahelise mängu kogu piletitulu läheb Ukraina toetuseks ning seetõttu on piletihinnad samas kategoorias nagu need on euromängudel. Eelmüügist ostes maksab täispilet 10€ ning sooduspilet (õpilane ja üliõpilane) 5€. Mängupäeval on täispileti hinnaks 15€ ja sooduspilet 10€. Pensionärid ning kuni 12-aastased lapsed pääsevad mängule sisse tasuta. Mängupäeval on staadionil olemas ka annetuskastid, kuhu on võimalus annetada meelepärane summa.

"Antud heategevuslik sõprusmäng on meie kogukonna võimalus aidata sõjas kannatada saanud Ukrainat, seega iga pealtvaataja, kes staadionile tuleb ning pileti ostab, annab seeläbi oma panuse. Kogu piletitulu annetame Ukraina toetuseks," kommenteeris FC Flora tegevjuht Reili Järvalt. "Kiievi Dinamo on väga atraktiivne vastane, nad on mänginud antud heategevuslike sõprusmängude raames väga nimekate klubidega. Meil on au seda mängu ka A.Le Coq Arenal Floraga võõrustada."

Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab 13. mail kell 18.40.