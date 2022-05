Ukraina koondislane: sõdurid paluvad, et annaksime MM-ile jõudmiseks kõik

Ukraina jalgpallikoondis valmistub maailmameistrivõistluste play-off mängudeks Sloveenias teadmisega, et edu korral õnnestuks keerulisel ajal inimeste ellu veidi rõõmu tuua.

Ukraina mängis viimati novembris, kui MM-valiksarjas alistati Bosnia ja Hertsegoviina 2:0. Juuni esimesel päeval kohtutakse MM-i play-off'is Šotimaaga, kohtumise võitja mängib MM-finaalturniiri pileti nimel Walesiga. Enne tähtsaid kohtumisi peavad ukrainlased 11. mail kontrollkohtumise Saksamaa kõrgliigaklubi Mönchengladbachi Borussia vastu.

"Iga päev saame oma sõduritelt sõnumeid. Palju sõdureid, palju Ukraina inimesi armastavad jalgpalli ja neil on vaid üks nõudmine: "palun andke endast kõik, et jõuaksime MM-ile"," rääkis Ljubljanas toimunud pressikonverentsil Ukraina koondise poolkaitsja Tarass Stepanenko.

"Riigile, neile inimestele, on see lootuskiireks. See oleks kogu riigi jaoks põhjus tähistada. Seepärast peame mängima mitte ainult jalgpallimängu; peame mängima oma hingega, oma südamega. See on väga-väga tähtis, see saab minu riigi, meie mängijate ja kogu Ukraina jaoks olema väga emotsionaalne," lisas Stepanenko.

Ukraina kõrgliiga hooaeg on Venemaa invasiooni tõttu lõppenud ja kodumaa klubisid esindavate jalgpallurite ainsaks võimaluseks vormi säilitamiseks on mängida mitteametlikke kontrollmatše. Nii kohtub näiteks ka Kiievi Dinamo 13. mail Tallinnas FC Floraga.

"Meil pole sõja tõttu enam ametlikke mänge ega koduliigat, seega peavad meie poisid nendes [koondise] mängudes endast kõik andma, võtma neid kui ametlikke kohtumisi, sest see on ainus võimalus heaks ettevalmistuseks," ütles Ukraina rahvusmeeskonna peatreener Oleksandr Petrakov.