Laupäeval peeti Kulbilohu krossirajal Terminal Oil rallikrossi Eesti meistrivõistluste avaetapp, kus osales ligi 80 võistlejat, nende seas 25 täiesti uut sõitjat ja ka mitmed vahepeal pausi pidanud sportlased. Võimsaimas Supercar klassis võidutses Tõnu Peek Maiko Tamme ja lätlase Janis Vegerise ees.

"Eelmise aasta praktika pealt sai see talv mõned asjad muudetud, mõned asjad paremaks tehtud , vigasid kõrvaldatud ja esimesel etapil tundus, et väga vales suunas ei teinud talvel tööd," kommenteeris ta.

Tagaveoliste ehk Touring Car klassis tuli mõningate autot tabanud tagasilöökide kiuste esimeseks Rommi Pukk, kes eelmisel aastal ei osalenud. Tänavune konkurents on tema sõnul kõva.

"Need autod on kõik nii võimsad ja kõik on võrdsed, stardis kõik lähevad nina-nina kõrval," lausus Pukk. "Ega siin pole niimoodi, et lihtsalt tead, et tõmbad teise käigu ja kohe on nurk puhas - tegelt enam nii ei ole."

Eesti rallikrossi meistrivõistlustel toimub sel hooajal kokku kuus etappi kuuel erineval rajal üle Eesti. Järgmine etapp toimub 21. mail Laitse RallyParkis.