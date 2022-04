Laupäeval toimus rallikrossi Eesti meistrivõistluste avaetapp

"Varem ei ole avaetapile nii palju võistlejaid end kirja pannud," rääkis Eesti Autospordi liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. "See näitab, et rallikross on populaarne ja aina menukamaks muutub."

Kask lisas, et kõikidesse klassidesse on lisandunud uusi sõitjad, kokku startis avaetapil 25 uut võistlejat. Samuti naasesid rajale mitmed võistluspausi pidanud sõitjad.

"Meistrivõistluste sarja 2022 hooajal on lisandunud kaks uut klassi: Crosskart 125 ja Crosskart 650. Crosskart 125 klass on kavandatud noortele esimeste sammude astumiseks rallikrossis," sõnas Kask. Uutes klassides saavad võistelda 10-15-aastased tüdrukud ja poisid.

Kõige võimsamate autode klassis –Supercar, võidutses Tõnu Peek (Mitsubishi Lancer Evol), teisel kohal Maiko Tamm (Mitsubishi Lancer Evo) ning kolmandaks sõitis end nelikveoliste klassis lätlane Janis Vegeris (Citroen DS3'el).

Tagaveoliste ehk TouringCar klassi laupäevane võitja oli Rommi Pukk (BMW180), kes möödunud hooajal ei osalenud. Teisele kohale sõitis Priit Rebane, kes osales uhiuue võisltusautoga Volvo C-30. Kolmandana ületas finišijoone Lada 2101, mida juhtis Kalmer Vaht.

Super 1600 võitjad olid Kevin Allik, Marko Muru ja Martin Vatter. Super 1600 junior arvestuses võidutsesid Robin Allik, Albert Pärtelson ning Jegor Bogdanov.

Uhiuues klassis Crosskart 125CC kujunes esikolmik järgmiseks: Armin Raag, Johannes Kasemaa ja Rasmus Tsirna.

Teises uues klassis, täiskasvanute arvestuses Crosskart 650 astusid pjedestaalile kolm KK Motorsport Klubi all sõitvat võistlejat - esikohale Laur Langeproon, teisena Karl Martin Miliste ja kolmandana Margus Miliste.

Crosskart XTREME klassis sai esikoha Pace Motorsport powered by Terminal Oil sõitja Markus Abram, teisele kohale tuli Andre Kiil (Kiil Racing) ja kolmandale kohale sõitis end välja lätlane Janis Baumanis.

Terminal Oil Eesti meistrivõistlused rallikrossis 2022 hooajal toimub kokku kuus etappi kuuel erineval rajal üle Eesti. Lisaks Kulbilohule toimuvad võistlused veel LaitseRallyParkis, Missos, Piirojal, Kehala Ringil ja Porsche Ringil.

Järgmine etapp toimub juba 21. mail Laitse RallyParkis.