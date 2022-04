Sainz pikendas lepingut Ferrariga kahe aasta võrra

Sainz siirdus McLarenist Ferrarisse 2021. aastal neljakordse maailmameistri Sebastian Vetteli asendajana ning saavutas üldarvestuses viienda koha. Sellega kindlustas Ferrari konstruktorite lahingus kolmanda koha.

Uuel hooajal on 27-aastane hispaanlane näidanud tugevat algust. Kolme etapi järel hoiab ta üldarvestuses kolmandat kohta. Hooaja esimesel etapil Bahreinis tuli Sainz teiseks ning Saudi Araabias kolmandaks. Austraalias ta finišisse ei jõudnud.

"Olen alati öelnud, et pole paremat meeskonda, kelle eest võistelda. Pärast veidi enam kui aastast koostööd saan kinnitada, et selle võistlusülikonna selga panemine ja selle meeskonna esindamine on ainulaadne ja võrreldamatu," ütles Sainz avalduses.

