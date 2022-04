Plokkvibunaiskond viis Eesti esmakordselt vibulaskmise MK-pjedestaalile

18.–24. aprillini toimub Türgis Hyundai Archery maailmakarikasarja esimene etapp vibulaskmises, kus Eesti plokkvibunaiskond koosseisus Lisell Jäätma, Meeri-Marita Paas ja Maris Tetsmann võitis pronksmedali. Eestile on see ajaloo esimene maailmakarikaetapi medal vibulaskmises.

Maailmakarikasarja esimene etapp algas Eesti naistele kohe väga edukalt. Vaatamata vihmastele ja tuulistele vihmaoludele lõpetasid Eesti naised eelringid suurepärase tulemusega kogudes 2079 silma, millega võitsid kvalifikatsiooniringid.

Kolmapäeval toimunud duellides läksid eestlannad veerandfinaalis esimesena kokku Hollandi naiskonnaga, kaheksandikfinaalides Eesti koondis tubli tulemuse tõttu laskma ei pidanud. Hollandit võideti kindlalt tulemusega 232:282.

Poolfinaalis tuli Türgi naiskonnale alla vanduda tulemusega 231:234. Pronksimatšis võitlesid eestlannad südikalt ning võitsid tasavägise lahingu Prantsuse koondise vastu tulemusega 230:229.

"Oleme väga õnnelikud oma esimese MK-medali üle. Pole veel siiani hästi kohale jõudnud, millega hakkama oleme saanud. Ei osanud oodata, et hooaja esimesel võistlusel kohe medal tuleb," rääkis Eesti naiskond. "Oleme saanud nii vähe välitingimustes treenida, selles osas on teistel maadel suurem eelis. Täna tulime laskmise ja närvidega hästi toime, kuigi duellid olid väga rasked. Eelmisel aastal olime hädas veerandfinaalist edasi saamisega, sel aastal tundub, et oleme needuse murdnud. Naiskondlik hooaeg algas hästi, eks homne näita, mis individuaalmatšid toovad."

Muidugi jäi eestlannade esitusega rahule ka treener Maarika Jäätma. "Olen väga õnnelik koos naiskonnaga! Eesti esimene maailmakarika medal vibulaskmises on kõva sõna. Tänane päev oli raske, midagi ei tulnud kergelt. Suur töö ja vaev hakkab oma vilju kandma, seda on hea näha" rääkis Jäätma.

Kolmapäeval jätkuvad võistlused sportvibu eelringidega, kus eestlastest on võistlustules Reena Pärnat, Triinu Lilienthal ja Karl Kivilo.

Plokkvibu võistlusklassi individuaalduellid algavad neljapäeval ja ka neid laskmisi on põhjust oodata, sest individuaalarvestuses lasid eestlannad järgmised tulemused: Meeri-Marita Paas 700 silma, Lisell Jäätma 692 silma ja Maris Tetsmann 687 silma. Eelringid lõpetasid nad vastavalt 1., 7. ja 11. kohaga.

Lisaks pronksisele naiskonnale võistleb plokkvibu võistlusklassis neljapäeval ka 2021. aasta kahekordne noorte maailmameister Robin Jäätma.