Treener vibunaiskonna ajaloolisest saavutusest: emotsioonid olid vägevad

Eestlannad võitsid kvalifikatsiooniringid ja olid tänu sellele kaheksandikfinaalides vabad. Veerandfinaalis alistati Holland, kuid poolfinaalis jäädi 231:234 alla Türgile. Pronksimatšis sai aga Eesti Prantsusmaast jagu 230:229.

"Tüdrukud olid väga-väga tublid ja said selle võistluspingega hakkama. Kõik need matšid olid rasked, ühtegi kerget võitu ei tulnud meile. Kui sa ikka punkt-punktis või niimoodi, et punktivahe on ikkagi väike, siis see on keeruline," ütles Eesti naiskonna treener Maarika Jäätma ERR-ile. "Prantsusmaaga läksime alguses juhtima, siis läks Prantsusmaa ette ja viimase seeria lasime jälle meie paremini kui prantslased, neil tuli kaheksa sisse ja siis me võitsime neid ühe punktiga."

"Emotsioonid olid vägevad, kuna me ikka päris mitu korda oleme just nendele samadele prantslastele ühe punktiga kaotanud, siis nüüd seekord läks meil hästi, tegime neile ühe punktiga ära," rõõmustas Jäätma. "Ega igale võistlusele läheme sellise mõttega, et tahame ikka sealt medalit võtta. Eks me siit ka lootsime. Mina teadsin, et nad on võimelised seda medalit võtma, ma võin öelda, et nad on ikkagi maailma tipplaskjad."