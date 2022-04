Anna Levandi poja hooajast: ühe hooajaga 50 punkti areneda on müstiline

"Ma jäin väga rahule. Ma tean kui pettunud ta oli pärast lühikava. See oli meie jaoks täielik šokk, sest ettevalmistus MM-iks sujus suurepäraselt. Mul on heameel, et ta suutis ennast kokku võtta. Ta võitles jääl edasi ja ma olen väga rahul ja uhke, et mul on nii tugev poeg ja sportlane," kiitis Anna Levandi Arleti esitust kodusel MM-il.

"Ta on töönarkomaan, kes on väga tähelepanelik ja kui millestki aru ei saa, siis küsib alati üle. Ta tegeleb ka väga palju iseendaga, tema sisemine maailm on väga rikas ja kindlasti areneb ta veel. Kõik need asjad aitavad, aga tema niiöelda firmamärgiks on töö. Nii töökat õpilast pole mul veel kunagi olnud."

Levandi sõnul tegi Arlet vaatamata pikale hooajale suurepärase arengu. "Ta arenes väga palju. 50 punkti ühe hooajaga areneda on ikkagi müstiline. See on puhas töö ja mulle meeldis, kuidas ta juunioride seas võistles ja GP-l esimesed kogemused sai."

"Täiskasvanute seas ei teadnud ta algul, kuidas teda vastu võetakse, aga võeti väga positiivselt ja sai palju kiita. See andis talle jõudu juurde, et seda kõike teha. Oli väga rikkalik hooaeg ja mul on heameel, et see selline oli, aga nüüd tuleb edasi areneda."

Levandi teine treenitav Eva-Lotta Kiibus tegi Pekingis oma olümpiadebüüdi, kuid pidi jalavigastuse tõttu hooaja pärast olümpiat lõpetama.

"Eva-Lotta hooaeg oli midagi, mida ma ei tahaks enam kunagi näha. Ma ei sooviks seda mitte kellelegi. See oli väga valus, aga nüüd on tal operatsioon tehtud ja jalg paraneb hästi. Ma usun temasse ja me ei kavatse kuhugi kiirustada, võtame samm-sammult. Neli aastat on ees, et ta areneks sportlase ja inimesena ning loodetavasti näen teda järgmisel olümpial pjedestaali poole liikumas."