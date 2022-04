Zirk pani kolmanda võiduga edukale nädalavahetusele punkti

Reedel 200 meetri liblikujumises ja laupäeval uue Eesti hooaja tippmargiga 400 meetri vabaltujumise võitnud Zirk saavutas esikoha ka pühapäevases 200 meetri vabaltujumises ajaga 1.49,23, mis jäi napilt alla tema hooaja tippmargile 1.48,94. Euroopa jooksvas hooaja edetabelis andis tulemus Zirgile kaheksanda koha.

"Esimene võistlusblokk minu kahenädalasel Euroopa turneel on läbi saanud ning Tšehhist võtan kaasa positiivse tagasiside enda treeningute kohta ja ootan huviga juba järgmiseid starte. Kokkuvõttes on alati tore võita, kuid töö ja ettevalmistus käib ikka tiitlivõistluste suunas. See võistlusturnee annab head tagasisidet tehtud treeningutele ja õpetavad mind rakendama erinevaid võistlustaktikaid, et oleksin vees veelgi efektiivsem," kirjutas Zirk ühismeedias.

Järgmisena võistleb Zirk 5.-6. aprillil Soomes Helsinki Swim Meet võistlusel.