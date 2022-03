Torn ja Pannas said Assooride ralli kvalifikatsioonis viienda koha

Kui kaks nädalat tagasi sõidetud Fafe ralli üldtulemuse mõttes eestlastel tehniliste probleemide tõttu ebaõnnestus, siis rallit lõpetanud punktikatsel võeti võimas katsevõit ning teeniti hooaja esimesed punktid. Viie punktiga hoiavad Torn ja Pannas üldarvestuses 12. kohta.

Kuigi möödunud aastased ERC Junior klassi meistrid võistlevad Euroopa meistrivõistluste sarjas juba neljandat hooaega, pole saarlased varem Assooride rallil startinud. Enne rallit said eestlased Sao Migueli saare teedel teha ka korraliku testi ja läbida poolsada testikilomeetrit.

"See on üks koht, kus ma olen alati soovinud ära käia. Usun, et ralli ja kiiruskatsed saavad olema suur väljakutse. Püüan nautida ja teha enda parima. Üks hea asi on see, et see ralli toimub saare peal, mis peaks meile tekitama kodutunnet," ütles Pannas.

Torn ja Pannas näitasid testikatse parimal läbimisel aega 2.58,4, mis üldarvestuses andis viienda koha. Kvalifikatsioonikatsel parandasid eestlased oluliselt aega, kuid seda tegid ka konkurendid. Ajaga 2.54,6 saavutati viies koht, võitjatele kaotati 1,5 sekundiga. Reede õhtul toimunud stardikohtade loosimisel valis Ken Torn laupäevaseks stardipositsiooniks kuuenda.

"Ootan rallit põnevusega. On teada, et siin ilm muutub väga kiirelt ja kunagi ei tea päris täpselt mis ees ootab. Kindlasti ei saa see ralli kerge olema, kuid püüame hakkama saada ja oma asja teha. Eks siis pühapäeval ole näha, et kus me omadega oleme," rääkis Torn.

Assooride rallil ootab võistlejaid kahe võistluspäeva jooksul ees 14 kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 204,26 kilomeetrit.