Vettel jääb eemale ka hooaja teisest etapist

Aston Martini piloodil jäi positiivse koroonaproovi tõttu vahele ka hooaja avaetapp Bahreinis. 34-aastast Vettelit asendab taas varusõitja Nico Hulkenberg, kes Bahreinis tuli 17. kohale.

Aston Martini meeskond loodab, et Vetttel on taastunud järgmisel kuul Austraalias toimuvaks hooaja kolmandaks etapiks.

