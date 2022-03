Vettel võib ka hooaja teisest etapist eemale jääda

Aston Martini meeskond kinnitas neljapäeval, et neljakordne maailmameister Vettel pole veel esitanud negatiivset koroonatesti, mis võimaldaks tal reisida Saudi Araabiasse ja osaleda eeloleval etapil.

Juhul kui Vettel ei suuda reedeks anda negatiivset koroonatesti, asendab teda Nico Hulkenberg, kes sai Bahreinis toimunud avaetapil 17. koha. "Me veel ei tea, kas ta (Vettel - toim) võistleb. Mina olen igal juhul valmis ja ootan oma võimalust," ütles Hulkenberg vormel-1 sarja kodulehele.

