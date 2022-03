Eesti lippu kandsid Vuokatti olümpiafestivali avatseremoonial Levandi ja Raun

16-aastane Arlet Levandi on 2020 noorte olümpiamängude võistkondlik kuldmedalist iluuisutamises. Levandi õpib Vanalinna Hariduskolleegiumis, tema treener on Anna Levandi. 18-aastane Lissel Raun võitis äsja World Rookie Touri osavõistluse Vuokattis. Raun on Audentese spordigümnaasiumi 11. klassi õpilane, tema treener on Ranno Maasikmets.

Nii Levandi kui Raun olid ülesandest meelitatud. "Lipukandmine on väga suur asi ning mul oli au seda teha," ütles Levandi. "Väga põnev kogemus," lisas Raun.

EOK lähetas 20.-25. märtsil Vuokattis toimuvale talvisele Euroopa noorte olümpiafestivalile 19-liikmelise koondise kuuel alal: iluuisutamine, laskesuusatamine, lumelaud, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, suusahüpped. Esmaspäeval on esimesena võistlustules murdmaasuusatajad.

Eesti koondisesse Euroopa noorte olümpiafestivalil kuuluvad:

Iluuisutamine: Arlet Levandi, Marianne Must

Laskesuusatamine: Eliisabet Bremann, Laura Lobjakas, Emma Roberta Rajando, Henri Kesa, Karl Ramses Tiislär, Karl Rasmus Tiislär

Lumelaud: Lissel Raun

Murdmaasuusatamine: Andra Aavik, Eliisabet Kool, Õnnela Rodendau, Holger Altmäe, Ron-Antero Borissov, Olle Ilmar Jaama

Mäesuusatamine: Hans Markus Danilas, Laur Mägi

Suusahüpped: Karel Rammo, Hanno-Henri Reidolf