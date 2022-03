EOK toetab Ukraina sportlasi Euroopa noorte olümpiafestivalil

Koroonapandeemia tõttu peetakse talvine Euroopa noorte olümpiafestival Soomes plaanitust aasta hiljem. Vuokattis starti asuva Eesti koondise noorim liige on 14- ja vanim 17-aastane.

"Meil on 19 sportlast kuuel alal. Murdmaasuusatamine, mis on täiesti klassikaline Eesti ala, laskesuusatamine, mäesuusatamine, suusahüpped, iluuisutamine ja lumelaud," ütles EOK kommunikatsioonijuht Merili Luuk.

Eesti koondise medalisoosikuks on iluuisutaja Arlet Levandi. Noori abistab Soomes 17 liikmeline taustajõudude tiim ja EOK on toetanud sportlasi laagrite ning riietusega.

"EOK on toetanud laagrite toimumisega. Osad koondislased on just olnud Soomes ja harjutanud just nendes õigetes võistlustingimustes. Vuokattis on väga head lumetingimused ja ei ole nii külm nagu oli just äsja Pekingi taliolümpial," märkis Luuk.

Noored said olümpiafestivaliks selga samasuguse vormi nagu kandsid meie tipud Pekingi taliolümpial. Tiim sõitis laupäeval Vuokattisse ja võttis endaga kaasa ka 12 Ukraina noorsportlast, kes on kahe nädala jooksul treeninud Tehvandil, Käärikul või Tallinnas.

"Ukraina koondis sõidab ka koos meiega. Oleme neid ka aidanud samamoodi võistluseelse laagri korraldamise ja transpordiga, et meil on selline Eesti-Ukraina segakoondis minemas Soome, sest Ukraina koondisest on meil 12 sportlast, kes on siis nii-öelda meie hoole all," rääkis Luuk.

Kokku võistleb Soomes 26 Ukraina noort ja lisaks Eestile on neid abistanud ka Poola, Austria, Itaalia ja Soome. Ukraina Olümpiakomitee palvel toetatakse noori ka pärast olümpiafestivali.

"Oleme suhelnud erinevate maakonna haldusüksustega ja oleme koos Ukraina olümpiakomiteega ostimas neile võimalusi, et nad saaksid ka Eestisse jääda, kel on see soov," lisas Luuk.

Euroopa noorte talvine olümpiafestival avatakse Vuokattis pühapäeval ja üheksal alal võisteldakse 25. märtsini.