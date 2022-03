Lewis Hamilton sõidab algaval hooajal ilmselt uue nime all

"Olen oma perekonnanime üle väga uhke," rääkis seitsmekordne maailmameister Dubais. "Paljud teist ilmselt ei tea, et mu ema nimi on Larbalestier ning ma olengi praegu seda oma nimele lisamas. Ma ei saa aru mõttest, et naine kaotab abielludes oma nime: tahan väga, et mu ema nimi kanduks koos Hamiltoniga edasi," lisas ta.

37-aastane britt sõidab uuel hooajal seega tõenäoliselt nime all Hamilton-Larbalestier, kuigi tõdes, et pühapäeval toimuvaks hooaja avaetapiks Bahreinis nimemuutus veel ametlikuks ei saa.

Hamiltoni ema Carmen Larbalestier sündis Birminghamis, tema isa Anthony on Grenada päritolu. Hamiltoni vanemad läksid lahku, kui ta oli kaheaastane, pärast mida elas poiss 12-aastaseks saamiseni ema ning hiljem isa juures.