Siidisabad tulid Tallinna MK-etapil kolmandaks

Kalevi Spordihallis toimunud rühmvõimlemise maailmakarika avaetapil edestasid Eesti rühmasid meie tugevad põhjanaabrid soomlased. Ala valitsevad maailmameistrid Tampere Minetid jäid ülinapilt alla Espoos tegutsevale tugevale OVO ehk Olarin Voimisteljat tiimile, kes võitis Tallinna etapi. Aastatega on rühmvõimlemise kavad läinud aina raskemaks ja uued muudatused võetakse ette järgmisel aastal.

"Tehnilise poole pealt... elemendid on väga rasked, väga kiired. Tipprühmad teevad ühe minuti jooksul väga palju erinevaid tehnilisi elemente," lausus MK-etapi peakorraldaja Lea Kriibi. "Suurem reeglitemuutus on meil ees aastal 2023, kui peaks muutuma kogu hindamissüsteem. Aga praegune olukord... vaatame, kuidas kõik laheneb."

Kodusel maailma karika etapil saavutas kolmanda koha Tartu klubi Rütmika rühm Siidisabad. Eelnevalt juunioride seas edukalt võistelnud rühm konkureerib nüüd esimest hooaega meistriklassis. Siidisabad treenivad Tartus viis korda nädalas võimlemissaalis. Sellele lisanduvad veel balleti ja jõusaali tunnid. Rühma liige Maria Terep ütles, et unistuseks on MM-tiitli võitmine. Tema hinnangul on kõige raskemad elemendid kavas hüpped.

"Meil on ikkagi vigastusi ka, ei saa alati hüppeid teha. Pluss peab ulatusi ka välja näitama. Ilmselt hüpped on kõige keerulisemad," sõnas Terep.

Pühapäevasesse finaali pääses läbi kvalifikatsiooni igast riigist kaks klubi ja taanlasi edestades lõpetas neljanda kohaga koduse MK-etapi klubi Janika Tallinn rühm Caresse, keda juhendab Jessica Kurm.

"Selle ala raskus on just, mida välja ei näe. See ei ole painduvus, vaid midagi, mida meie nimetame "keha tööks". See on kõige järsem osa kogu treeningu juures, sest keha töö peab olema nii suur, et võimleja peab ise tundma igal hetkel, et ta teeb ennast pooleks ja nii üle võlli," selgitas Kurm.

"See on see, mida kohtunik otsib näha. See on meil tagasihoidlik, raskesti märgatav, aga kui see teeb rühm ühtselt, koos, siis see näeb väga efektne välja. See on see, mida meie sihime."

Juunioride seas, kus samuti olid parimad Soome klubid, sai klubi Janika Tartu rühm Violett kolmanda koha. Järgmine MK-etapp on maikuus Bulgaarias ja seejärel juunis Soomes. Parima vormi soovivad rühmad saavutata novembriks, mil Austrias toimub MM.