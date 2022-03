Verstappen sõlmis Red Bulliga pika lepingu

2015. aastal F1 sarjaga liitunud Verstappen kihutas alguses tütarvõistkonnas Toro Rossos, aga toodi pisut enam kui aasta pärast juba põhivõistkonda. Mullu võitis ta kümme etappi ja tuli Lewis Hamiltoni (Mercedes) napilt maailmameistriks.

"Ma armastan seda tiimi ja olen väga õnnelik, et jätkame seda imelist teekonda veel pikka aega," kommenteeris hollandlane. "Me oleme koos juba nii palju saavutanud, aga me ei ole kindlasti veel lõpetanud."

Verstappeni senine leping kehtis 2023. aastani. Uue kontrahtiga saab ta asjatundjate hinnangul umbes 40-50 miljonit eurot aastas, mis teeb sellest ühe kõigi aegade väärtuslikuma kokkuleppe.