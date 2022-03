Meelemuutus: Venemaa ja Valgevene sportlased siiski ei saa paraolümpial võistelda

Rahvusvaheline Paraolümpiakomitee (RPK) muutis vähem kui 24 tunniga meelt – kui veel kolmapäeva pärastlõunal öeldi, et Venemaa ja Valgevene sportlased tohivad neutraalsete sportlastena Pekingi paraolümpiamängudel osaleda, siis neljapäeva hommikul teatati, et venelastel ja valgevenelastel siiski võistelda ei lasta.

Kuna Venemaa alustas nädal tagasi Ukrainas sõda, on mitmed spordiorganisatsioonid Venemaa ja Valgevene sportlastele määramata ajaks võistluskeelu pannud. Seetõttu pälvis kõvasti kriitikat RPK otsus lubada venelastel ja valgevenelastel neutraalse lipu all Pekingis võistelda.

"Viimase kahe tunni jooksul on meeletu hulk meie liikmetest meiega ühendust võtnud," ütles RPK president Andrew Parsons. "Meile anti teada, et kui me enda otsust ei muuda, on sel tõsised tagajärjed. See pani meid vahetult enne mängude algusesse väga raskesse seisu."

Parsons selgitas, et neile teatati, et paljud keelduvad Venemaa või Valgevene sportlastega võistlemisest ning see seadis ohtu paraolümpiamängude normaalse toimumise.

"Tahan öelda nende riikide parasportlastele, et meil on kahju, et teid mõjutavad teie valitsuste eelmisel nädalal tehtud otsused, mis rikkusid olümpiarahu. Te olete enda valitsuste tegude ohvrid," ütles Parsons. "Sportlaste heaolu on meie jaoks esmatähtis. Tänane otsus puudutab 83 parasportlast, aga kui oleksime lubanud venelastel ja valgevenelastel Pekingisse jääda, oleksid ilmselt teised riigid loobunud. Ja siis meil poleks elujõulisi mänge. Kui see oleks juhtunud, oleksid tagajärjed palju hullemad."

"Loodan ja palvetan, et jõuame peagi tagasi olukorda, kus räägime sellest, kuidas sport muudab puuetega inimeste elusid," lisas Parsons.

Eesti ratastoolikurlingu võistkond pidanuks paraolümpiat laupäeval alustama just Venemaa vastu. Kuidas nüüd tabel ja ajakava ringi tehakse, pole veel teada.

Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm kinnitas, et Eesti ratastoolikurlingu võistkond ei oleks turniiri avamängus Venemaa vastu jääle läinud. "Olime oma otsuse langetanud, sest Venemaa ja Valgevene sõjaline agressioon tallab jalgade alla nii rahvusvahelise õiguse, olümpiaharta kui inimlikkuse põhimõtted. Seetõttu ei pidanud me võimalikuks nende riikide sportlastega paraolümpiamängudel jõudu katsuda," ütles Haukanõmm.

"Avaldame toetust Ukrainale ning seisame demokraatia ja vaba maailma ideaalide eest. Tervitame IPC otsust Venemaa ja Valgevene atleedid Pekingi taliparaolümpialt eemale jätta," lisas Haukanõmm.

Ratastoolikurlingu turniir Pekingi paraolümpiamängudel algab 4. märtsil, medalivõitjad selguvad 13. märtsil. Eesti ratastoolikurlingu koondisesse kuuluvad kapten Andrei Koitmäe, Mait Mätas, Lauri Murašov, Kätlin Riidebach ja Signe Falkenberg. Peatreener on kanadalane Chis Bowden ning abitreener Ain Villau.