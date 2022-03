Venemaa ja Valgevene paraolümpialased võistlevad neutraalse lipu all

Rahvusvaheline paraolümpiakomitee (IPC) avaldas kolmapäeval, et Venemaa ja Valgevene paraolümpialased saavad Pekingi paraolümpiamängudel osaleda, kuid peavad võistlema neutraalse lipu all.

Venemaa ja Valgevene koondiste treenerid, taustajõud ja ametnikud peavad nii võistluste ajal kui ka tseremooniatel katma oma riigi logod, lipud ja muu sümboolika. Venemaa ja Valgevene paraolümpialaste võidetud medaleid ei kajastata võistluste medalitabelis ning kuldmedali võidu korral esitatakse riigihümni asemel IPC hümn.

Ühtlasi teatas IPC, et ei korralda Ukrainas toimuva sõja ajal ühtegi võistlust Venemaal ega Valgevenes. Samuti kaalub IPC Venemaa ja Valgevene alaliitude liikmesuse peatamist, vastav otsus langetatakse IPC üldkogul.

"On äärmiselt kahetsusväärne, et sellised meetmed on vajalikud. IPC usub, et need meetmed aitavad vastutusele võtta nende riikide valitsused, kes mõjutavad olümpiarahu ja paraolümpiamänge," kommenteeris IPC president Andrew Parsons.

"Me eeldame, et kõiki neutraalse lipu all võistlevaid sportlasi koheldakse nii nagu kõiki teisi sportlasi, sõltumata hetkeolukorra tõsidusest. Paraolümpiamängudel osalevad sportlased ei vastuta oma riikide otsuste eest," lisas Parsons.

Pekingi paraolümpiamängud algavad eeloleval reedel, 4. märtsil ning kestavad kuni 13. märtsini. Eestit esindab paraolümpiamängudel ratastoolikurlingu võistkond, kuhu kuuluvad Andrei Koitmäe, Ain Villau, Lauri Murašov, Kätlin Riidebach ja Signe Falkenberg. Eesti võistkonna treeneriks on kanadalane Chris Bowden.