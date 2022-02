Eesti peatreener paraolümpia eel: esimene siht on pääseda alagrupist edasi

Eesti ratastoolikurlingu koondis valmistub eelseisvaks tiitlivõistluseks olümpiakogemusega Kanada treeneri Chris Bowdeni käe all. Peatreeneri sõnul Eesti esindusvõistkond on paraolümpiaks valmis.

"Oleme selleks üheks suureks võistluseks treeninud kuid. Treeningute graafik oli tihe, veetsime jääl koos palju aega ning võistkond on ära teinud väga suure töö, et olla paraolümpiaks valmis. Sõidame suure lootusega edule - meie esimeseks sihiks on pääseda alagrupimängudest edasi," kommenteeris Bowden.

Bowdeni sõnul on Eesti ratastoolikurlingu võistkond võimeline võitma kõiki vastaseid, mida on varasemalt ka korduvalt tõestatud. "Peale viimast võistlust Tallinnas keskendusime meie mängu nõrkustele ning väga suure töö oleme ära teinud mängu strateegilise poole edasiarendamiseks," lisas ta.

Ratastoolikurlingu turniir Pekingi paraolümpiamängudel algab 4. märtsil ning juba sel laupäeval, 26. veebruaril lendavad Eesti sportlased ja delegatsiooniliikmed Pekingisse. Alagrupi mängudes kohtuvad kõik võistlejad omavahel, neli parimat riiki pääseb edasi kohamängudele. Ratastoolikurlingu turniiri võitjad selguvad Pekingis 13. märtsil.

Eesti ratastoolikurlingu koondisesse kuuluvad kapten Andrei Koitmäe, Mait Mätas, Lauri Murašov, Kätlin Riidebach ja Signe Falkenberg. Eesti vastasteks Pekingi paraolümpial on Hiina, Venemaa, Norra, Lõuna-Korea, Šotimaa, Kanada, Slovakkia, Rootsi, Läti, Šveitsi ja Ameerika Ühendriikide koondised.

Eesti koondise treeneriks on kanadalane Chris Bowden, kes on treenerina keskendunud eelkõige ratastoolikurlingule. Bowden on treeninud Kanada ratastoolikurlingu mängijaid Sotši olümpiamängudeks 2014. aastal ja PyeongChang paraolümpiamängudeks 2018. aastal, kui Kanada ratastoolikurlingu koondis võitis pronksmedali. Pekingi paraolümpiamängudel on abitreenerina kaasas Ain Villau.

Viimati osales Eesti taliparaolümpiamängudel 2002. aastal, kui Salt Lake Citys osales kelguhoki meeskond.