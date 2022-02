Rahvusvaheline Olümpiakomitee ROK teatas neljapäeval, et mõistab Venemaa agressiooni taustal olümpiarahu rikkumise hukka.

"Viimaste sündmuste järel on ROK äärmiselt mures Ukraina olümpiakogukonna turvalisuse pärast," kirjutas organisatsioon pressiteates. "ROK on loonud töörühma, mis jälgib olukorda ning koordineerib vajaduse korral Ukraina olümpiakogukonnale humanitaarabi jagamist."

Ka rahvusvaheline paralümpiakomitee IPC teatas neljapäeval, et on dialoogis nii Ukraina kui Vene paralümpiakomiteedega ning et poliitiliselt neutraalse organisatsioonina keskenduvad nad 4. märtsil algavale Pekingi paraolümpiale, mitte riikidevahelisele konfliktile.

Nii ROK kui IPC viitasid, et Venemaa on agressiooniga rikkunud 76. ÜRO peaassamblee istungil vastu võetud olümpiarahu resolutsiooni. Olümpiarahu järgitakse alates olümpiamängudele eelnevast nädalast kuni nädalani pärast paraolümpiamängude lõppu (antud juhul 21. märtsini).