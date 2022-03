Kurlinguliidu juhatuse liige: RPK esialgne otsus oli arusaamatu

Kurlingu kogukond on Eestis küll väike, kuid ühtne, koostööaldis, tipptulemustele orienteeritud ja just tänu sellele jõudis Eesti ratastoolikurlingu võistkond seitsme aastase treeninguga maailmas tosina parema hulka ja kvalifitseerus paraolümpiale.

"See, et ratastoolivõistkond seal Pekingis on, see on tegelikult hea sünergia Curlingu Liidu, Invaspordi Liidu ja Paraolümpiakomitee poolt. Me kõik oleme panustanud sinna ja ratastoolimängijad on üks osa meie kogukonnast. Me ei pane sinna vahele, et kes on ratastoolimängija ja kes on tavamängija. Kui meil on sellised lõbusad turniirid, siis seal saavad osaleda ka ratastoolivõistkonnad. See näitab, et me saame ka omavahel koos mängida ja see teeb selle spordiala eriliseks," rääkis Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Paraolümpial võistleval Eesti ratastoolikurlingu võistkonnal on kanadalasest välistreener. Kurlingu arendamiseks ongi 20 aasta jooksul palju nõu ja abi küsitud just maailma tippudelt. Alates 2014. aastast, kui valmis Tondiraba jäähall, kus on kaasaegne kurlinguareen, on kasvanud ka professionaalsus ja harrastajaskond.

"Vahetult enne pandeemiat käis meil ühe aasta jooksul kuskil 300 firmat siit läbi ja see tähendab umbes 5000 inimest, kes tulevad ja proovivad. Lisaks üle tuhande koolilapse, kes hooaja jooksul siit läbi käib. Meil on siin saja ringis see püsiharrastajaskond, kes siis on klubi liikmed ja treenivad üheksa kuud aastas," ütles Randver.

"Me korraldame väga palju välisturniire ja sealhulgas viis MK-etappi nii meestele, naistele, segapaaridele kui ka ratastoolile, et anda ka neile võimalus mängida tippudega ja kui see hall juba on meil olemas, siis tuua ka head võistkonnad siia ja anda neile võimalusi valmistuda tiitlivõistlusteks," lisas Randver.

26. veebruaril esitasid Eesti, Läti, Leedu ja Poola paralümpiakomiteed ühisavalduse sanktsioonide rakendamiseks Venemaa ja Valgevene suhtes. Veel kolmapäeval teatas RPK, et mõlema riigi sportlased saavad neutraalsete sportlastena Pekingi paraolümpiamängudel osaleda, kuid neljapäevaks muutis RPK oma meelt ning keelas Venemaa ja Valgevene sportlastel paraolümpial osalemise.

"Olümpia peaks olema see koht, kuhu sportlased lähevad nii öelda suurele peole, aga ma olen kindel, et kõikidel on mõtetes see, mis toimub Ukrainas. 24 tunniga mõtles RPK ümber, aga alguses oli nende otsus arusaamatu. See surve polnud mitte ainult meie poolt, vaid minu teada ütles veel kuus-seitse riiki, et nemad ei astu sellisel juhul jääle," märkis Randver.

Viimase lihvi olümpiavormile andis Eesti ratastoolikurlingu võistkond jaanuaris kodusel MK-etapil. Pekingis ootavad neid ees mängud Hiina, Norra, Korea, Šotimaa, Kanada, Slovakkia, Rootsi, Läti, Šveitsi ja USA koondistega.