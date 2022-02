Neljapäeval kirjutasid EL-i seadusandjad UEFA-le kirja, kus palusid esimesel võimalusel muuta Meistrite liiga finaali toimumispaika, mis praegu peaks toimuma Peterburis.

Lisaks Meistrite liiga finaali toimumispaiga muutmisele palusid nad oma kirjas UEFA-le lõpetada ka Venemaa linnade valimine rahvusvaheliste jalgpallivõistluste korraldamiseks.

"Kutsume teid üles lõpetama Peterburi ja teiste Venemaa linnade arvestamist rahvusvaheliste jalgpallivõistluste toimumispaigana ning valima esimese ja väga kiireloomulise sammuna 28. mail 2022 toimuvaks Meistrite liiga finaaliks alternatiivne koht," kirjutasid nad kirjas.

Samuti palusid nad UEFA-l lõpetada Gazpromi sponsorluse võistlustel.

Neljapäeva lõunal andis UEFA teada, et erakorraline koosolek toimub reedel. Maailma meedias levivate teadete kohaselt on põhimõtteline otsus Meistrite liiga finaal Peterburist ära tuua juba langetatud ja reedel saab see ka vormistatud.

Lisaks on rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) juhtidel vaja lähiajal jõuda otsusele, mida teha märtsi lõppu planeeritud MM-valikturniiri play-off kohtumistega. Teiste seas kohtuvad neis kahel korral Šotimaa - Ukraina ja Venemaa - Poola. Paaride võitjaid ootab ees esimesel juhul kas Wales või Austria ning teisel juhul Rootsi või Tšehhi. Neist Rootsi jalgpalliliit on juba teatanud, et praeguses olukorras ei ole Venemaaga mängimine mõeldav.