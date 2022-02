UEFA võib Peterburi Meistrite liiga finaalist ilma jätta

Inglismaa meedia andmetel kaalub UEFA Venemaa ja Ukraina vahelise konflikti süvenemisel finaalmängu Peterburilt ära võtta. Eelmisel kahel aastal pidi finaalmäng esialgu samuti toimuma Krestovski staadionil, kuid koroonakriisi tõttu toimusid mõlemad finaalid hoopis Portugalis.

"UEFA jälgib pidevalt ja põhjalikult praegust olukorda. Hetkeseisuga konkreetseid plaane mängu toimumispaiga muutmiseks veel ei ole," avaldas UEFA pressiteates. Olukorra teeb UEFA jaoks raskemaks asjaolu, et Krestovski staadioni peasponsor on Venemaa riiklik gaasikompanii Gazprom, mis on ka UEFA enda üks suursponsoritest.

Endise Ühendkuningriikide spordiministri Tracey Crouchi sõnul peaks UEFA viivitamatult leidma uue staadioni, mis võõrustaks Meistrite liiga finaalmängu. "Arvestades seda, et nii Suurbritannia kui ka ülejäänud Euroopa on ühiselt Venemaa tegevuse Ukrainas hukka mõistnud, peaks UEFA viivitamatult andma korraldusõiguse mõnele teisele staadionile," ütles Crouch BBC Sportile.

"2018. aastal Venemaal toimunud MM-i ei külastanud paljude riikide poliitikud ja ametnikud. Toona oli see pehme sõnum president Putinile, kuid ilmselgelt ei muutnud see midagi. UEFA peab seekord võtma karmima hoiaku. Kasvõi selleks, et tagada finaalmängule reisivate fännide turvalisus," lisas Crouch.

Venemaa president Vladimir Putin teatas esmaspäeva õhtul, et Venemaa tunnustas Ida-Ukraina separatistlikke nn Donetski ja Luganski rahvavabariike iseseisvana. Veidi hiljem allkirjastas Putin korralduse alustada seal "rahuvalvemissiooni".