Rootsi jalgpalliliidu president: praegu on mõeldamatu matš Venemaaga

Rootsi koondis läheb 24. märtsil MM-i play-off-mängus vastamisi Tšehhiga. Võitja läheb edasi vastamisi Poola ja Venemaa vahelise mängu võitjaga.

Kui Rootsi ja Venemaa oma mängud võidaksid, läheksid koondised Venemaal omavahel vastamisi 29. märtsil. Kaalul on koht Katari MM-il.

"Emotsioonide valguses, mis meid täna hommikul ärgates valdavad, on peaaegu mõeldamatu, et mängime mõne nädala pärast Venemaal jalgpallimatši," ütles Karl-Erik Nilsson Reutersile. "Nagu praegu paistab, siis täna pole meil absoluutselt mingit soovi Venemaal jalgpallimatši pidada," lisas ta.

64-aastane endine kohtunik ei nõudnud venelaste MM-ilt täielikku väljaviskamist. "Usun, et sellistes olukordades otsustatakse väga kiiresti: meil on vaja ka tulevikus elada ja suhelda ning ma arvan, et me ei tohiks lahendustega liiga kiireks minna," selgitas ta.

Nilsson peab oluliseks, et juhindutakse ukrainlaste endi soovidest. "Praegu on neil mõelda palju enamale peale jalgpalli, aga ühel päeval saame selgust ja me peame üles näitama solidaarsust oma jalgpallisõpradega üle Euroopa," sõnas ta.