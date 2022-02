Uiboleht Meistrite liiga finaali üleviimisest: meie arvamusest otsus ei sõltu

"UEFA-l on täitevkomitee, kes otsustab selliseid asju, kus mõni võistlus toimub. Kui on eriolukorrad, on UEFA-l ka kriisiolukorra komisjon, kes vajadusel koguneb ja teeb otsused," rääkis ERR-ile Eesti jalgpalliliidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht.

"UEFA on varem öelnud, et nad jälgivad olukorda tähelepanelikult. Eks põhiline, millest selliste otsuste puhul lähtutakse, on see, kas kohas, kuhu anti korraldusõigus, on võimalik võistlust läbi viia või ei ole. See on printsiip, kuidas on UEFA senimaani toiminud," lisas Uiboleht.

Sellele, mis seisukoha võtab Eesti jalgpalliliit, Uiboleht konkreetselt vastata ei soovinud. "Meie arvamusest ei sõltu UEFA otsus," ütles ta. "See on loomulik, et selle üle diskuteeritakse, see on tavaline ja ka varasemalt olnud: olgu siis Pekingi olümpia korraldamise teemal või ka MM-finaalturniiride korraldamine 2018. aastal Venemaal või 2022. aastal Kataris. Lõpliku otsuse teeb antud juhul UEFA, nende otsust peame ootama," sõnas Uiboleht.

Meistrite liiga üheks suursponsoriks on alates 2012. aastast olnud Venemaa riiklik gaasiettevõte Gazprom. See aga Uibolehe sõnul UEFA otsust mõjutama ei hakka. "See on ikkagi UEFA otsus, UEFA on piisavalt jõukas organisatsioon, võimeline tegema otsuseid ilma taolistele asjadele mõtlemata. Kõik otsused, mis seni tehtud, ei ole kantud sellest, et ühte või teist toetajat teenistada," sõnas Uiboleht.