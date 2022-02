Riiber pääses karantiinist, aga norralased on mures: peab juhtuma ime

Pühapäevasel pressikonverentsil teatas Norra kahevõistluse koondise spordidirektor Ivar Stuan, et alates 3. veebruarist isolatsioonihotellis veetnud neljakordne maailmameister andis esimese negatiivse proovi.

Norralastel algas võidujooks ajaga, et Riiber saaks pühapäeva õhtul ja esmaspäeva hommikul kiirelt negatiivsed vastused, mis oleks mehel lubanud juba esmaspäevasel hüppetreeningul osaleda. Proovid osutusidki negatiivseks, aga paraku liiga hilja ning Riiber ei saanud mäele minna.

"Suhtlus Hiina võimudega on sisuliselt nullilähedane," kirus Stuan Dagbladetile.

"Tema naasmine on hädavajalik selle jaoks, mida saavutada üritame," lisas Stuan NRK-le. "Riiberil on olnud raske: ta on olnud hotellis kinni 12-13 päeva, ta ei ole suusatanud kaks nädalat. Selline olukord on tema jaoks äärmiselt raske. Peab juhtuma ime, et see kõik hästi lõppeks, aga imesid on juhtunud ja ehk juhtub ka nüüd," ütles Stuan.

Suure mäe võistlus toimub Pekingi olümpiamängudel teisipäeval, võistkonnad jagavad medaleid neljapäeval.