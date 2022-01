Vendade Mägisalude vastasseisu võitis Helary

Kreeka-rooma maadluse kehakaalus kuni 60 kilo olid finaalis vastamisi Helary Mägisalu ja tema kaks aastat vanem vend Mario Mägisalu, lisaks assisteerisid neid mati ääres veel kaks selle pere venda. Helary Mägisalu ülekaal oli sedapuhku kindel, vennaga finaalis maadlemine aga kindlasti omamoodi sündmus.

"Eks ikka on natuke raskem. Maadleme trennis suht palju. Eks me teame üksteise põhileivanumbreid," lausus Helary Mägisalu ERR-ile. "Eelmine aasta ma natuke vigastasin teda ja tahtsin sel aastal natuke rahulikumalt võtta, aga lõpus tegin ikka natuke haiget tegemise võtte talle. Aga kõik läks hästi selles suhtes."

Kehakaalus kuni 82 kilo oli viimasel MM-il kaheksanda koha pälvinud Ranet Kaljola ülekaal finaalivastase Ats Paljula üle kindel ja nii võitis eelmisel aastal Eesti parimaks kreeka-rooma maadlejaks valitud Kaljola oma kolmanda Eesti meistritiitli.

"Kindlasti näitan seda, et mul on tehnika paigas. Tean, mida teen ja näitan seda rahvale. Saan ise ka kinnitust, et Eesti tasemel toimib. Pikemalt ma ei näinud, et oleks pidanud seda maadlust maadlema," lausus Kaljola.

"Edasi on plaan jääda 82 [kaalukategooria] ja vaatame, kuidas sel aastal läheb tiitlivõistlustega. Loodame siiski paremat tulemust. Järgmisel aastal vahetada kaalu ja minna olümpiakategooriasse - 87 kg - üle."

Raskekaalus tuli teist aastat järjest Eesti meistriks Artur Vititin, seda finaalivõiduga Rasmus Liisma üle.

Vabamaadluse kehakaalus kuni 74 kilo teenis Aimar Andruse karjääri seitsmenda Eesti meistritiitli. Selles kaalus oli osalejaid vaid neli, Andrusele olid kolm peetud matši võistlustunnetuse saamiseks igati vajalikud.

"Alati peab võistlema. Kui vaja võistlustunnet ja kaalu vaja võtta - tunne peab olema hea," lausus Andruse. "Kui lähed järsku suurele võistlusele, siis võib tulla ebamugav olukord, kus sa ei tunne oma keha liiga hästi."

Naistemaadluses ei teinud kaasa Eesti parimad Epp Mäe, Viktoria Vesso ja Marta Pajula, kõige raskemas kaalus tuli võitjaks Greete Kõnnussaar.