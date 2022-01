Kümnevõistleja Tilga: tahaks nüüd ühe tiitlivõistluse lõpuni ka teha

Erinevalt viimastest aastatest valmistub Tilga sisehooajaks seekord koduses Eestis. USA-s pooleli olevat Georgia ülikooli on võimalik lõpetama sõita järgmisel sügisel. Talvel pääseb Tilga aga raskest USA üliõpilasmeistrivõistluste ehk NCAA kadalipust ning saab keskenduda sise-MM-ile.

Mullu püstitas Tilga Ameerika Ühendriikides 6264 punktiga seitsmevõistluse Eesti kõigi aegade neljanda tulemuse. Varustus ja tingimused on Eestis ja USA-s tema hinnangul võrreldavad. Rohkem erineb mõistagi kliima, mis Eestis külmem.

"Treeningplaan otseselt ei ole teistsugune. Ma arvan, et see, mis me praegu teeme, on väga sarnane sellega, mis me Petrosega [Kyprianou] tegime. Ajastus on lihtsalt teine. Enam ei tule neid NCAA võistlusi teha. Kui ma oleks USA-s, siis ma praegu juba võistleks. See on teistmoodi," ütles Tilga.

"Selles mõttes on parem olla, et ma tean, et ma valmistun nagu ikka tiitlivõistluseks ja ma ei pea jaanuari alguses rabelema mingitel sellistel võistlustel, kus väga ei tahaks rabeleda," lisas ta.

Kolmeliikmelisse treeninggruppi kuuluvad Tilga, tema mitmevõistlejast tüdruksõber Ninali Zheng ja treenerina Karl Robert Saluri. 28-aastane Saluri oli veel hiljuti ka ise kõrgel tasemel mitmevõistleja. Ehkki Saluri arvas, et elu viib ta USA-sse tagasi, on vähemalt praegu asjad teisiti.

"Tilga tüdruksõber Nina [Zheng] tuli ja ütles, et kuule, ma olen terve aasta üksi [trenni] teinud. Otsin treenerit ja mõtlesin, et äkki just sina oleksid see. Ma tean teda juba varasemast ajast ja siis sealt see algas," rääkis Saluri.

Ehk siis põhimõtteliselt täna sa oled nende mõlema treener? "Jah, Kareliga algas koostöö alles nüüd jaanuarist."

Plaanid arutatakse läbi, peamised otsused teeb treeningute osas Saluri. Ta suudab täita ka treeningpartneri rolli ning tõdeb, et on keskmaajooksus ilmselt endiselt Tilgast parem. See tuleb kasuks näiteks lõigutrennide puhul. Juhendajana peab Saluri ennast pigem praktikuks kui teoreetikuks.

"Mul on olnud mitmeid väga häid treenereid, kellelt ma olen alati nõu küsinud. Üldse jätan ma asjad kõrva taha. Suur eelis on tänapäeva internetil. Ma olen pool elu elanud Youtube'is, vaadanud videosid. Juba Maiceliga [Uibo] Audentese ajal vaatasime päevas mitu tundi erinevaid inimesi, et kuidas nemad teevad," sõnas Saluri.

Kergejõustiku sise-maailmameistrivõistlused peetakse märtsi keskel. Tilga peaks sinna pääsema kutse alusel.

"Tahaks nüüd ühe tiitlivõistluse lõpuni ka teha, see mul ei ole veel õnnestunud. Tokyos tegelikult õnnestus, aga mitte päriselt. See on eesmärk number üks. Ja punktilise skoorina, kui ma suudan teha sinna lähedalegi, mis ma eelmine aasta tegin, siis sellega juba võiks saada päris hea koha. See on eesmärk," tõdes Tilga.

"Karel on nüüd sellisel tasemel, et mina kui treener näen: alla medali ei ole mõtet rääkida. Muidugi on võistlusi, kus sa medaleid ei saa ja oleneb konkurentsist ka palju. Aga ma arvan, et alates hetkeseisust, kus ta on, miinimumeesmärk on meil medal," lisas Saluri.

Talve jooksul soovib Tilga võistlustel kõik üksikalad läbi proovida.