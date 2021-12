Karel Tilga tuli USA-st tagasi Eestisse ja vahetas treenerit

"Treeneritega oli klappi küll, mulle täitsa istus seal," märkis kahemeetrine mitmevõistleja Delfile. "Probleem oli selles, et ma ei tahtnud enam NCAA võistluskalendrit kaasa teha. Et saaksin minna tiitlivõistlustele, kuhu olin kvalifitseerunud, et saaksin Euroopas võistelda, et ei peaks minema MM-ile väsinuna."

Ta tunnistab, et kui kaalukaussidele asetada tiitlivõistlused ja NCAA jõuproovid, siis pole mingit küsimust. "Võib-olla on mul just sel aastal võimalus teha väike läbimurre, saavutada mõni hea koht tiitlivõistlusel."

Ta hakkas uurima ja selgus, et tõepoolest – tal on võimalik lahkuda NCAA võistlussüsteemist, valmistuda järgmise hooaja tiitlivõistlusteks Eestis, teha paar ainet veebi vahendusel ja sügisel minna tagasi kooli lõpetama.

On üsna loogiline, et koostöö endise treeningkaaslase Saluriga pole klassikaline vana kooli treeneri-õpilase suhe, kus treener paneb treeningkava pauguga lauale ja sportlane lööb lihtsalt kulpi. "Ei ole jah päris nii, et tema ütleb, kuidas on, vaid pigem arutame asja kahekesi. Nii tehnika osas kui ka treeningplaani," sõnas Tilga.