Riiklikele spordipreemiatele esitati 43 kandidaati

"Preemiatele esitatud paistavad vaieldamatult silma enda aastatepikkuse valdkondliku elutööga, eeskujuga uutele põlvkondadele või möödunud aastal loodu ja saavutatuga. Tänan südamest kõiki, kes tõid esile Eesti kultuuri ja sporti märkimisväärselt panustanud inimesi – komisjonini jõudis palju väärikaid ja olulisi kandidaate," sõnas kultuuriminister Tiit Terik ministeeriumi pressiteate vahendusel.

Kahele spordipreemiale elutöö eest esitati 17 ning kuuele aastapreemiale 26 kandidaati.

Spordipreemia elutöö eest määratakse isikutele, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutööpreemia suurus on 64 000 eurot.

Elutööpreemia kandidaadid on:

Sirje Argus –endine ratsutaja, ratsutamistreener, Eesti ratsaspordi arendaja. Esitaja Eesti Ratsaspordi Liit;

Mart Siliksaar –endine sulgpallur, sulgpallitreener, ala edendaja. Esitaja Tartu Linnavalitsus;

Priit Pallo – autospordi edendaja. Esitaja Eesti Autospordi Liit;

Rein Põldme – ujumistreener, pimedate ja vaegnägijate ujumise eestvedaja. Esitaja Eesti Paraolümpiakomitee;

Epp Rohila – iluvõimlemise treener, ala arendaja. Esitaja Võimlemisklubi Noorus;

Arne Kivistik – endine orienteeruja, orienteerumis- ja suusaspordi edendaja. Esitaja Eesti Orienteerumisliit;

Tiit Räni – endine vehkleja, vehklemistreener, ala edendaja. Esitaja Vehklemisklubi Tallinna Mõõk;

Mallika Koel – puudega laste ja noorte ujumistreener, valdkonna edendaja. Esitaja Eriolümpia Eesti Ühendus;

Tiit Nuudi – Eesti spordi- ja olümpialiikumise arendaja. Esitaja MTÜ Eesti Olümpiaakadeemia;

Anu Karavajeva – endine võrkpallur, võrkpallitreener, ala edendaja. Esitaja Eesti Võrkpalli Liit.

Peeter Nelis – endine vehkleja, vehklemistreener, ala edendaja. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

Heino Puuste – endine odaviskaja, kergejõustikutreener. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Arnold Selge – korvpallitreener, Eesti naistekorvpalli arendaja. Esitaja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi;

Helju Sutt – endine võrkpallur, võrkpallitreener, ala edendaja. Esitaja Pärnumaa Spordiliit;

Ants Jeret – endine jalgrattur, jalgrattatreener, ala edendaja. Esitaja Pärnumaa Spordiliit;

Taimu Viir – endine tõstja, tõstetreener, ala edendaja. Esitaja Spordiajaloo Klubi Alfred;

Kaarel Zilmer – suusaspordi arendaja. Esitaja Eesti Suusaliit.

Spordi aastapreemiaid antakse välja kuus. Preemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusesse. Iga aastapreemia suurus on 9600 eurot, kollektiivi premeerimisel jaotatakse preemiasumma kollektiivi liikmete vahel võrdselt.

Aastapreemia kandidaadid 2021. aasta tulemuste eest on:

Erko Aabrams, Sanna Aaslav-Kaasik, Mattias Siimann ja Mattias Reinaas – möödunud aastal kokku kuue MM-tiitli ja kahe EM-tiitli võitmine. Esitaja Eesti Veemoto Liit;

Daisy Kudre – 2021. aastal kahekordne maailmameister suusaorienteerumises. Esitaja Eesti Orienteerumisliit;

Raul Kudre – suusaorienteerumise MM-i, juunioride MM-i ja noorte EM-i peakorraldaja. Esitaja Eesti Orienteerumisliit;

Peeter Olesk –2021. aasta Euroopa meister täiskaliibrilise püstoli harjutuses. Esitaja Eesti Laskurliit;

Katrina Lehis – OM pronksmedal, kuulus kuldsesse epeenaiskonda. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

Julia Beljajeva – OM 7. koht, kuulus kuldsesse epeenaiskonda. Esitajad Tartu Linnavalitsus ning Eesti Vehklemisliit;

Erika Kirpu – kuulus kuldsesse epeenaiskonda. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

Irina Embrich – kuulus kuldsesse epeenaiskonda. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

Epeenaiskond (Katrina Lehis, Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Irina Embrich)– OM kuldmedal. Esitaja Eesti Olümpiakomitee;

Nikolai Novosjolov – Katrina Lehise treener. Esitajad Eesti Vehklemisliit ning Vehklemisklubi Tallinna Mõõk;

Kaido Kaaberma – epeenaiskonna olümpiakullale tüürimine. Esitaja Eesti Vehklemisliit;

Tanel Visnap – maailmameister vaegkuuljate MM-i 100 meetri ja 200 meetri jooksus. Esitaja Valga Vallavalitsus;

Tanel Visnap ja Raimond Luts – maailmameister vaegkuuljate MM-i 100 meetri ja 200 meetri jooksusning tema treener. Esitaja Valgamaa Spordiliit;

Piret Salmistu – Tallinnas toimunud avamerepurjetamise MM-i regati asedirektor. Esitaja Eesti Jahtklubide Liit;

Kregor Zirk – OM 13. koht, EM 8. koht ning lühiraja MM 5. koht. Esitaja Eesti Ujumisliit;

Eneli Jefimova – OM 16. koht, EM 8. koht ning lühiraja EM hõbemedal, juunioride EM kuldmedal, hõbemedal ning pronksmedal. Esitaja Eesti Ujumisliit;

Eesti U-18 3x3 korvpallikoondis – FIBA 3x3 korvpalli maailmameistrivõistluste hõbe U-18 vanuseklassis. Esitaja Eesti Korvpalliliit;

Ken Torn ja Kauri Pannas – ERC Juunior sarja klassi Euroopa meistritiitel, esitaja Saaremaa Spordiliit;

Rasmus Mägi – OM 7. koht. Esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

Avo Keel – viis Läti võrkpallikoondise EM-ile, kus pääseti 16 parema sekka. Esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Rivo Vesik – OM hõbemedal Venemaa koondise treenerina (rannavõrkpall). Esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Jasmiin Üpraus – MM etapivõitja jeti rajasõidus ning MM pronksmedal. Esitaja Pärnumaa Spordiliit;

Anett Kontaveit – WTA 7. tabelireale ning WTA Finals turniirile jõudmine, nelja WTA tiitli saavutamine. Esitaja Eesti Tennise Liit;

Martin Reim – jalgpallikoondise peatreeneri kohusetäitjaks asumine. Esitaja Eesti Jalgpalli Liit.

Kevin Saar – Euroopa meister motokrossis Quad klassis. Esitaja Pärnumaa Spordiliit;

Peep Päll – eduka treeneritöö eest jõutõstmise alal. Esitaja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi.

Riiklike spordipreemiate laureaadid kinnitab samuti komisjoni ettepanekul valitsus. Spordipreemiate komisjoni kuuluvad kultuuriminister Tiit Terik, Siim Sukles, Tarmo Volt, Toomas Tõnise, Gunnar Kraft, Kaili Kukumägi ning Maarja Värv.