Lehiste: võib-olla sportlikult tasemelt tuleb kõigi aegade parim jalgpalli MM

Kataris toimuv MM-finaalturniir on praeguse teadmise kohaselt viimane, kus osaleb 32 meeskonda. See arv on nelja aasta pärast suurem.

"Põhiline teema, millest viimasel ajal on räägitud, on seostunud inimõigustega, sellest on korduvalt räägitud, et seoses Kataris nende staadionite ehitamisega on sinna toodud väga palju võõrtöölisi ja erinevad inimõiguste organisatsioonid, kes teatavasti on väga mõjukad, eriti näiteks Skandinaavia ühiskondades, on seda teemat kõvasti rõhutanud," rääkis Lehiste. "Samas, nii FIFA kui ka UEFA omalt poolt on sellele teemale väga palju tähelepanu pööranud. On koostatud väga põhjalikud raportid ja neid raporteid on siis ka FIFA ja UEFA liikmetele tutvustatud. Nende raportite põhjal võib öelda, et on probleeme, aga ei midagi sellist, mida võib-olla selle meediakära [põhjal] eeldaks."

"Kui tegelikkuses võtta, siis neid võõrtööjõuprobleeme on rikastes araabia maades olnud juba aastakümneid, nendest lihtsalt pole varem nii palju räägitud," jätkas Lehiste. "Kõik me ju teame, et sealne elanikkond ju koosnebki suures osas välismaalt sisse rännanud võõrtöölistest, kelle õigused ei ole samal tasemel kui kohalike kodanike omad. Ja võib-olla see MM on isegi selles suhtes positiivne, et nüüd on sellele probleemile väga palju tähelepanu pööratud ja sellise pideva FIFA ja UEFA kontrolli all kindlasti ka kohalikud võimud on pidanud neid asju reguleerima ja loodetavasti paremuse poole. Nii et loodaks küll, et siin jalgpalli MM pigem aitab nendes maades kaasa inimõiguste ja võõrtööjõu probleemidele."

Kas mingil hetkel tundus, et äkki seda MM-i ikkagi seal ei toimu? "No võib-olla küll. Eks me kõik ju teame või aimame, et nii Venemaa poolt 2018. aastal kui ka selle Katari MM-i saamine ikkagi päris puhtalt ei käinud. Võib-olla oli kohati õhus ka see tunne erinevatel FIFA kongressidel, et äkki tuleb mingi muudatus ka selle osas," arutles Lehiste. "Aga pigem võiks öelda, et tänu sellele on FIFA-s endas ju toimunud väga põhjalik puhastumine või lausa revolutsioon. Kas või MM-i korraldajariigi valik, mis varem oli väga kitsa ringi inimeste ehk siis FIFA juhatuse käes, on nüüd muutunud ja seda saavad kongressil otsustada kõik maad. See protsess on läinud oluliselt demokraatlikumaks ja läbipaistvamaks, kui ta oli varem. Jällegi nagu sama teema, et võib-olla probleem oli õhus, aga tänu nendele probleemidele ja nendele tähelepanu juhtimisele tekkisid positiivsed arengud kogu organisatsioonis."

Näed sa, et Katari MM-i sportliku saavutuse väärtus on ikkagi sama, mis igal teisel MM-il? "Ma arvan, et selles suhtes küll ei tohiks mingeid kahtlusi olla, Katar kindlasti pingutab kõigest jõust, et sellest teha väga korralik MM nii mängijatele, meeskondadele kui ka pealtvaatajatele," arvas Lehiste. "Sportlikult saab see kindlasti põnev olema, ainuke asi, mis seda segada saab, ongi see pandeemia ja sellega seonduvad asjad. Aga puhtalt sportliku külje pealt, ma arvan, lahenevad kõik need kaasnevad probleemid selleks ajaks ilusti ära."

Kui tiitlivõistlused on suvel, on üldjuhul koondistel võimalus valmistuda, käia pikalt laagrites. Aga nüüd tullakse mängima hooaja keskel. Kas koondised jõuavad häälestuda? Samas on mängijad võib-olla vähem väsinud ja paremas vormis kui suviti? "Jah, seda on huvitav sellest kohast just vaadata, et kindlasti mängijad on ju siis tegelikult saanud sellele eelneval suvel korralikult puhata," mõtiskles Lehiste. "Hooaeg on käimas ja tegelikult kõik liigad ikkagi peavad plaanima juba seda, et nad lõpetavad mitte MM-i alguse päeval, vaid juba varakult need mängud ära. Ja tegelikult ju nii UEFA kui FIFA on plaaninud, et oktoobrikuus olevas koondisemängude aknas mingeid valikmänge ega midagi ei toimu, see on suunatud just MM-iks valmistuvatele koondistele, et nad saaksid pidada sõprusmänge. Rahvuste liiga mängud peetakse täielikult ära 2022. aastal juunis ja septembris, oktoobris siis juba saavad koondised pidada sõprusmänge, valmistuda MM-iks."

"Selle poole pealt peaks olema kõik nagu tavaliselt," lisas Lehiste. "Aga jah, tõesti on huvitav vaadata, kuidas siis mängijaid mõjutab ja võib-olla siis kas meil saab olema sportlikult tasemelt üleüldse kõigi aegade parim MM, kuna kõik on väga heas vormis ja suvel hästi puhanud enne seda."

Kui pikaks võib venida 2023. aastal klubide hooaeg? "Siin võiks siis oodata seda, et hooaeg vähemalt kuu aega pikeneb ehk siis selle MM-i aja jooksul. Eks iga liiga peab ise vaatama, aga vaevalt et keegi siin hakkab mingeid erandeid tegema. Meeskondade arv on ikka sama ja mängud tuleb kõik ära mängida. See siis tähendab lihtsalt, et peale MM-i nagu lükatakse kohe uuesti karussell käima ja suvel see kestab siis nii kaua, kuni mängud peetud saavad."

MM-finaalturniiri mänge näeb otseülekandes ERR-i kanalitest.