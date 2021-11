FIFA leebe suhtumine ajakirjanike arreteerimisse pahandas norralasi

Norra uudisteagentuur (NTB) uuris FIFA-lt, kas neile on selgitatud, miks Ekeland ja Ghorbani Kataris arreteeriti ning ühtlasi, kas nad plaanivad sel teemal Katari valitsusega rääkida, et kindlustada, et edaspidi Katari MM-i kajastama minevad ajakirjanikud vahi alla sattumist ei peaks kartma.

Ekeland ja Ghorbani vahistati esmaspäeva esimestel minutitel ning nad pidid 32 tundi kongides veetma. Kodumaale jõudes avaldas Ekeland, et nad osalesid ametlikul tseremoonial, millega tähistati seda, et MM-finaalturniiri alguseni oli jäänud aasta. Pärast tseremooniat lubati neil teha pikk intervjuu MM-i korralduskomitee juhi Hassan Al Thawadiga.

Kohaliku aja järgi vahetult pärast südaööd jõudsid nad hotelli tagasi ja siis võeti nad vahi alla. "Meie juurde tuli viis-kuus erariietes meest, kes ütlesid, et nad on politseist ja viivad meid jaoskonda," rääkis Ekeland. "Meid küsitleti kaheksa tundi eraldi tubades."

Ekeland rääkis ka, et pärast vahistamist ei võimaldatud neil kellelegi ühendust võtta ega kellelegi teada anda, et nad on arreteeritud. Kuna aga mehed olid lubanud enne äralendu kolleegidele helistada, hakkasid NRK juhid muretsema, kui nad endast teada ei andnud ja lõpuks saadi info, et kumbki neist lennukile ei jõudnud. NRK võttis ühendust Norra saatkonnaga Abu Dhabis ning pöördus ka FIFA poole.

Pärast 32 tundi vabastati mehed vahi alt, kuid politsei jättis nende mobiilid, sülearvutid ja muu tehnika enda kätte, lisaks sunniti neid allkirjastama dokument, mis oli läbinisti araabiakeelne. Vabadusse pääsedes said nad FIFA ja MM-i korralduskomitee abiga uued telefonid ning neil õnnestus kodustele teada anda, mis nendega juhtus. "Me ei saanud aru, mis selle paberi peale kirjutatud oli, aga kuna olime nii väsinud, kirjutasime ikkagi alla," rääkis Ekeland koju jõudes.

FIFA reaktsioon juhtunule osutus aga ootamatult pehmeks. "FIFA kaitseb ajakirjandusvabadust. Oleme korduvalt suhelnud nii MM-i korralduskomitee kui NRK-ga, et välja selgitada, mis täpsemalt juhtus NRK ajakirjanikega Dohas," teatas FIFA kõneisik enda kirjalikus vastuses NTB päringule. "Katarist anti meile teada, et ajakirjanikud rikkusid tahtlikult ja teadlikult seadust ja filmisid eravalduses. FIFA jätkab suhtlust NRK ja korraldajatega, kes tegid kohapeal nende ajakirjanikega koostööd ja abistasid neid."

NRK juht Thor Gjermund Eriksen ütles NTB-le, et oli FIFA vastust lugedes väga pettunud. "Ma ei suutnud uskuda, mida lugesin. Paistab, et nad ei saa aru, mis juhtus," pahandas Eriksen. "Kaks ajakirjanikku arreteeriti ja pandi kongi, neilt võeti kogu varustus ära, neil ei lubatud helistada ei tööandjale ega pereliikmetele. See ei lähe kuidagi kokku väitega, et nad filmisid vales kohas."

"Nad ei filminud midagi salaja, vaid täiesti avalikult. Kui nad olidki kuskil keelatud kohas, siis koputage neile õlale ja andke teada, et seal ei tohi filmida. Sellise asja eest ei panda inimesi vangi," lisas Eriksen.

Erikseni sõnul filmisid tema alluvad tõepoolest eravalduses – staadioniehitajate elupaigas. Kuid NRK juht rõhutas, et eelnevalt olid nad selleks luba küsinud. "Neile anti luba ja nad filmisid täiesti süütuid kaadreid. Samal ajal oli kõrval see juht, kes neile loa andis," selgitas Eriksen.

FIFA suhtumises oli pettunud ka Norra jalgpallikoondise peatreener Stale Solbakken, kes nimetas FIFA avaldust omaväravaks. "Minu meelest on see hale ja räägib enda eest," ütles Solbakken. "Sellise kommentaari põhjal on raske uskuda, et FIFA suhtub ajakirjandusvabadusse tõsiselt."