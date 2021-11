Katari ettevalmistusi MM-iks kajastamas käinud Norra ajakirjanikud vahistati

Ekeland töötab NRK sporditoimetuses ja kajastabki tavaliselt peamiselt spordipoliitilisi teemasid, viimastel aastatel on ta keskendunud just Katari MM-iga seotud teemadele. Ghorbani aga on foto- ja videograaf. Kuna Katari MM-ini on jäänud aasta, läksid mehed kohapeale, et kajastada, kuidas on senised ettevalmistused läinud. Katari on kõvasti kritiseeritud, et staadionite ehitusel kasutatakse võõrtööjõudu, kes peavad töötama väga nigelates tingimustes.

Pühapäevases otselülituses rääkis Ekeland, millistes tingimustes peavad võõrtöölised elama ja töötama. "Osadel töölistel läheb ikka väga kehvasti. Kokkupuuted nendega, kes ei soovinud kaamera ees meiega rääkida, jätsid sügavaima mulje," rääkis Ekeland otse-eetris. "Kui palusin neilt intervjuud, oli hirmu nende pilgus näha."

Mõned tunnid hiljem, kui norralased hakkasid hotellist lahkuma, et öisele lennule minna, arreteeriti nad hotelli ees.

"Meid viidi politseijaoskonda, kuhu pidime mitmeks tunniks jääma," selgitas Ekeland koduteel olles. "Meid küsitleti ja see oli päris keeruline aeg. Aga eelkõige oleme õnnelikud, et oleme tagasi Euroopas."

Ekeland ja Ghorbani pääsesid vahi alt kolmapäeva varahommikul ja lendasid kohe Kopenhaageni kaudu koju Oslosse. "Praegu oleme lihtsalt õnnelikud, et nendega on kõik korras ja nad on teel koju," ütles NRK juht Thor Gjermund Eriksen Norra meediale, lisades, et neile pole endiselt öeldud, mis põhjusel norralased üldse arreteeriti.

"On mõeldamatu, et meedial takistatakse maailma ühe suurema spordivõistluse kajastamisel sõnavabaduse ja uuriva ajakirjanduse läbiviimist," lisas ta. "Arutame rahvusvahelise jalgpalliliiduga (FIFA), kuidas edasi käituda."

Küsimusele, kas ta peab seda rünnakuks vaba ajakirjanduse vastu, vastas Eriksen: "Otseloomulikult!"

Enda pahameelt väljendas ka Norra peaminister Jonas Gahr Störe. "Eelkõige olen õnnelik, et nad on nüüd turvaliselt tagasi. See on kõhedusttekitav tunne, kui ajakirjanikud arreteeritakse," ütles Störe. "Räägime, mida nad seal kogesid ja vahi all olles läbi elasid ning seejärel arutame, kuidas Katariga edasi käituda."

"NRK ajakirjanike arreteerimine on vastuvõetamatu. Vaba ajakirjandus on oluline osa demokraatiast," kirjutas Störe Twitteris.

Oslos maandumise järel ütles Ekeland, et nüüd hakatakse koos tööandjaga arutama, mida järgmiste sammudena ette võtta. "Olime vahepeal teadmatuses, aga on väga mõnus olla tagasi kodus, tagasi Norra pinnal. Nüüd läheme tööle ja hakkame koosolekuid pidama, räägime sellest, mis juhtus ja mis nüüd tegema peaks," sõnas Ekeland lennujaamas.