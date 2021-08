Põlve vigastanud Mäe: jaapanlanna on minu jaoks kõige ebamugavam vastane

Valitsev Euroopa meister Mäe alustas Tokyo olümpiat 5:4 võiduga tiitlikaitsja, kanadalanna Erica Wiebe üle. Minagawale jäi ta alla 0:3.

"Kui esimesest matšist pihta hakkame, siis kanadalanna on väga tugev vastane, aga minu jaoks palju mugavam. Oleme niivõrd palju hooaja jooksul võistlustel pidanud kohtuma, tema tunnetamine oli tunduvalt lihtsam. Jaapanlane on minu jaoks selle kaalu kõige ebamugavam vastane," tunnistas Mäe. "Mul on väga raske leida kohti, kust teda rünnata. Ta on ise niivõrd lühike ja väga ohtlik. Ka selles matšis oli näha, et ma ikka otsisin ja otsisin, aga ei leidnud seda kohta, kust rünnata ja lõpuks ka punktid saada. Rünnakud, mis ma tegin, suutis ta vahele võtta ja ise sealt punktid võtta. Nii ta läks."

"Kui mina olen pigem lühike enda kaalus, teised vastased on minust tükkmaad pikemad, siis jaapanlane on minust tükkmaad lühem. Ta on lühike, kompaktne, liigub hästi ja ta ei taha väga kontaktis maadelda," jätkas Mäe. "Ta teeb oma kindlat liigutust ja kui mina püüan seda välja suretada, et ta ei saaks seda teha, siis kuidagi minu enda maadlus kaob ära. Mul on tohutult raske temaga maadelda. Ta suutis enda maadluse peale suruda. Minu jaoks jälle mõtlemise koht – kuidas kurat ma selle jaapanlase ikkagi lõpuks lahti harutan."

Mäe nentis, et esimese matši lõpus oli ta juba üsna väsinud ja kahe matši vahepealne aeg kulus taastumisele ja viga saanud põlve tohterdamisele. "Üritasin võimalikult kiiresti keha uuesti tööle saada. Kui matilt ära tulin, siis käed-jalad olid täis, liikuda ei tahtnud. Levi aitas mind ja sain uuesti pildi ette," rääkis Mäe, kes veerandfinaalis tuli matile põlvekaitsmega. "Esimeses matšis, kui mul ühe korra sinna jalg kinni jäi, väänas ta selle päris robustselt ära ja mingisugune krõks käis läbi. Kohtunik oleks võinud muidugi kiiremini vilistada, aga oleks, mis ta oleks. Selle jaapanlasega matši ta pidas vastu, panime põlvekaitsme peale, aga eks ma nüüd vaatan, kui keha maha jahtub, mis see põlv mulle ütleb."

"Ma ei taha seda üldse mingiks vabanduseks tuua, miks ma selle matši kaotasin," lisas Mäe.

Nüüd peab Mäe õhtuni ootama, et saada teada, kas tema jaoks on olümpia lõppenud või jätkub esmaspäeval. Minagawa läheb poolfinaalis vastamisi sakslanna Aline Rotter-Fockeniga. "Hoiame pöialt nüüd jaapanlasele, veel pead norgu ei lase," lubas Mäe.