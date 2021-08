Mäe treener: jaapanlanna kaitses võrratult hästi

Mäe alustas Tokyo olümpiat 5:4 võiduga tiitlikaitsja, kanadalanna Erica Wiebe üle. Minagawale jäi ta alla 0:3.

"Vastane oli hästi ebamugav, lahtisi kohti oli vähe. Epp küll ühe leidis ja oli väga lähedal, et see matš enda kasuks pöörata, aga jalg läks käest ära ja jaapanlane hästi kaitses ka seda olukorda. Siit see kaks punkti temale," arutles Mäe treener Ahto Raska. "Matš kulmineerus tegelikult ühte võttesse – Epp oli 0:1 taga, pidi otsima selle koha, ta leidis selle, õige moment, kõik oli lähedal juba, aga jaapanlanna kaitses lihtsalt nii võrratult hästi. Ja pärast jaapanlanna juba sulges täielikult maadluse kinni."

"Ta on natuke lühem kui Epp ja väga raske on sinna alla hüpata," lisas Raska. "Eelnevatel kordadel, kui Epp on temaga maadelnud, on olnud umbes sama stsenaarium, aga sel korral oli palju tasavägisem kui mõned aastad tagasi. Jaapanlased maadlevad ainult taktika peale, nad teevad seda, mis on vaja."

Nüüd peab Mäe õhtuni ootama, et saada teada, kas tema jaoks on olümpia lõppenud või jätkub esmaspäeval. Minagawa läheb poolfinaalis vastamisi sakslanna Aline Rotter-Fockeniga. "See on täiesti võimalik," hindas Raska Mäe võimalusi pronksi püüda. "Jaapanlane oli täna väga hea, vigasid ei tee. Loodame muidugi, et Epp maadleb homme edasi."