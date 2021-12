Sappinen: tunneme, et kui asjad õnnestuvad, võime kõiki võita

"Kindlasti see annab palju juurde, kui asjad õnnestuvad," lausus Eesti koondise ja FC Flora ründaja Rauno Sappinen intervjuus saatele "Aasta tipphetked 2021: sport". "See lumepall läheb õigetpidi veerema. Kui oled ühe mängu õnnestunud, siis on sul palju parem ja enesekindlam tunne minna vastu järgmisele mängule. Kui see lumepall kogu aeg veereb, siis lõpuks on ta päris ilus ja suur."

Jaanuaris asus koondise peatreeneriks šveitslane Thomas Häberli, kes on meeskonda toonud täiesti uue hingamise. "Kui jalgpalliüldsust tol hetkel vaadata, millised oli reaktsioonid, kui palgati uus peatreener, siis mulle kõrvalt vaadates tundus, et emotsioon ei olnud liiga äge või vau - et kõik oleks väga rahul olnud. Aga mul on väga hea meel. Praegu on mul selline tunne, et kõik inimesed, kes vaatavad jalgpalli, on koondise ja peatreeneri taga."

"Pärast seda, kui oli toimunud koondise esimene koosviibimine, tutvustas peatreener enda nägemusi, ideid," jätkas Sappinen. "Minu jaoks oli selge, et võime hakata saama ilusaid tulemusi esimesest mängust alates. Peamine muudatus võrreldes eelneva aastaga on see, et ükskõik, kelle vastu me mängime - Belgia, Valgevevene, kodus või võõrsil - väga suur tõenäosus on, et lööme värava."

"Oleme löönud väravaid väga paljudes mängudes. Mängijatel endal on sees reaalne usk - vahet pole, kellega mängime -, et võime võita. See ei ole lihtsalt, et peame selle välja ütlema, vaid reaalselt tunneme, et võime kõigi vastu võita, kui kõik asjad õnnestuvad."

Ka FC Flora näitas, et üksnes Eesti mängijatega võib eurosarjas teha korralikke esitusi: lüüa väravaid ja võita. "Peamine põhjus, miks Flora sel aastal alagruppi jõudis - aastatepikkune töö," põhjendas ründaja. "Eesmärk on olnud Floral juba päris pikalt. Igal aastal, kui seda ei ole saavutatud - sellest on õpitud ja sellest on tehtud järeldused. Muidugi väga head treenerid ja mängijad."

Teist aastat järjest Eesti parimaks jalgpalluriks valitud Rauno Sappinen vedas Florat eurosarjas edasi. Aina rohkem vastutust langeb talle ka Eesti koondises. "Kõige suuremat vastutust tunnen iseenda ees. Mul on väga kindlad eesmärgid, mida tahan saavutada. Väljaspoolt infot, artikleid ja jutte ikka tuleb, aga et mängida hästi - minu jaoks peab see tulema ühest kõrvast sisse ja teisest välja. See ei saa olla midagi, mis hakkaks kontrollima mu sooritust väljaspoolt."

Lõppenud Euroopa meistrivõistluste aastal on põhjust küsida, millal tuleb Eesti kord EM-il mängida? "Meeste soov on jõuda EM-ile, mis toimub Saksamaal," vastas Sappinen. "Kui teeme kõik järjepidevalt samme edasi enda individuaalse kvaliteedi mõttes ja meeskonna kvaliteedi mõttes... kui on mingid juhuseid, meid soosivad, siis on see kindlasti reaalne."