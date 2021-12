Indrek Reinbok: koondisepaus tuli kindlasti kasuks

Pühapäeval VTB Ühisliigas kolmanda võidu teeninud ja liigatabelis kaheksandaks tõusnud Kalev/Cramo on Meistrite liigas teeninud neljast mängust ühe võidu ja kolm kaotust.

Avamängus saadi Strasbourilt kahepunktiline kaotus, kuid edasipääsulootused on Kalevil olemas ja hiljuti olnud koondisepaus on meeskonnale hästi mõjunud.

"See paus [koondisepaus - toim.] tuli kasuks. Sisimas ootasime seda pausi võib-olla nädalakese varem, aga kindlasti tuli kasuks. Saime n-ö toonuse tagasi, saime mõned vigastused ravitud ja eilne [pühapäevane - toim.] mäng juba näitas ka, et vaimu poolest oli võistkond tugevam," rääkis Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok.

Meistrite liiga F-alagrupis on Kalev/Cramo ühe võidu ja kolme kaotusega viimasel kohal. Alagrupi liider on Bursa Tofas, kes on võitnud kolm ja kaotanud ühe kohtumise ning teist ja kolmandat kohta jagavad Strasbourg ja Oostende, kellel on kaks võitu ja kaks kaotust.

Otse 16 parema sekka jõuavad ainult alagrupi võitjad. Teise ja kolmanda koha saanud meeskonnad hakkavad teiste alagruppide tiimidega pidama kahe võiduni kestvat seeriat, millest edasi jõuavad paaride võitjad.

Kalev/Cramo ja Strasbourg'i mäng peetakse teisipäeval kell 19.00 Saku Suurhallis.