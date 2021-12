Kalev/Cramo alistas Rakvere Tarvase

Kolmapäeval alistas Kalevi spordihallis peetud kohtumises BC Kalev/Cramo 94:65 tulemusega Rakvere Tarvase.

Esimese veerandi võitis Kalev/Cramo 23:9 ning poolajaks oli kodumeeskonna eduseis 18-punktiline, 46:28. Kolmanda veerandaja lõpuks juhtis Kalev/Cramo 70:42.

Kalev/Cramo parimana viskas Silas Melson 23 punkti ja andis viis resultatiivset söötu. JeQuan Lewis viskas 15 punkti ja Ojars Silinsi arvele jäi 11 punkti. Rakvere Tarvase resultatiivseim oli Aleksa Nikolic 22 punktiga, serblane haaras ka 10 lauapalli.

Kalev/Cramo on Eesti-Läti korvpalliliigas võitnud kuus ja kaotanud ühe kohtumise. Rakvere Tarvas on kümnest mängitud kohtumisest teeninud ühe võidu ja on liigatabelis 14. ehk viimasel kohal.

Kalev/Cramo järgmine kohtumine on pühapäeval, kui VTB Ühisliigas minnakse koduväljakul vastamisi Astana meeskonnaga. Rakvere Tarvase järgmine mäng on reedel, kui mängitakse Tallinna Kalevi vastu.