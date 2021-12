Hamilton hõivas parima stardikoha, Verstappen sõitis viimasel hetkel seina

Seejuures oli Verstappen kvalifikatsiooni lõpus Hamilton edestamas, aga sõitis viimases kurvis vastu rajabarjääri. "Ausalt öeldes ma ei saa aru, mis juhtus," kommenteeris hollandlane. "Panin pisut liiga blokki."

"Kolmas koht on täna pettumus, aga auto paistis siin kiire. Nii et vaatame, mis homme juhtub," jäi Red Bulli piloot lootusrikkaks.

Verstappeni kõrval saab teisest reast startida Ferrari piloot Charles Leclerc (+0,543), neile järgnesid Sergio Perez (Red Bull; +0,612) ja Pierre Gasly (AlphaTauri; +0,614).

QUALIFYING CLASSIFICATION ⏱️



It's a front row lockout for @MercedesAMGF1 on Sunday's starting grid in Jeddah #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/Mm6c5im2PI