Inglismaa sai aegade suurima võidu, lätlannadele löödi 20 väravat

Inglismaa asus juba esimesel poolajal 8:0 juhtima, aga teisel poolajal anti hoogu isegi juurde ja löödi veel tosin väravat. Koguni kolm mängijat jõudis kübaratrikini: Bethany Mead, Ellen White ja Lauren Hemp.

Tegemist oli Inglismaa naiste jalgpallikoondise läbi aegade suurima võiduga. Senine rekord pärines 2005. aastast, kui Ungarist saadi jagu 13:0. Lätlannade jaoks tähistab see aegade suurimat kaotust.

Kahe naiskonna esimene omavaheline kohtumine pisut üle kuu aja tagasi Lätis lõppes külaliste 10:0 võiduga. Kahe kohtumise peale tegid inglannad 121 pealelööki ja nende väravat ei ohustatud kordagi.

Inglannad on D-valikgrupis kuuest voorust kogutud maksimaalse 18 punktiga liidrid. Nende väravatevahe on 53:0. Läti on aga viie kaotusega viimane, väravatevahe 2:46.