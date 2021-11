Itaalia ja Portugal mõlemad jalgpalli MM-ile ei pääse

A-grupis lähevad esimeses ringis vastamisi Šotimaa ja Ukraina ning Wales ja Austria. B-grupis kohtub Venemaa Poolaga ning Rootsi mängib Tšehhiga.

Kõige põnevam võimalik vastasseis on C-alagrupis, kus esimeses ringis lähevad vastamisi Itaalia ja Põhja-Makedoonia ning grupi teises kohtumises mängib Portugal Türgiga.

Juhul kui Itaalia ja Portugal peaksid mõlemad esimese ringi kohtumise võitma, siis teises ringis ootab ees põnevuskohtumine Itaalia ja Portugali vahel.

Esimest korda on jalgpalli MM-ile pääsemiseks vaja play-off voorus võita kaks mängu. 12 koondist jagati kolme alagrupi ning iga alagrupi võitja kindlustab koha 2022. aasta maailmameistrivõistlustel.

Euroopa tsooni play-off kohtumiste esimene ringi mängitakse 24. märtsil ning teine ringi peetakse 29. märtsil.

